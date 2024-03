Đại lý hạ giá, xả hàng Hyundai Stargazer 2023 nhận cọc bản Stargazer X

Sức mua trên thị trường ô tô sụt giảm cùng áp lực cạnh tranh đến từ những mẫu xe mang thương hiệu Nhật Bản như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross… khiến mẫu MPV 5 Hyundai Stargazer 5+2 chỗ ngồi - Hyundai Stargazer gặp không ít khó khăn tại thị trường Việt Nam.



Xe gia đình cỡ nhỏ vẫn là phân khúc “nóng” tại thị trường ô tô Việt Nam

So với hai mẫu xe Nhật nêu trên, Hyundai Stargazer xuất hiện tại thị trường Việt Nam muộn hơn và được phân phối theo diện xe nhập khẩu nguyên chiếc… do đó chưa thể tạo được sức hút để đua doanh số. Với kiểu dáng thiết kế có phần cá tính và không được hưởng chính sách ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ trong nửa cuối năm 2023 như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, vì vậy để tạo sức hút cũng như lợi thế cạnh tranh, Stargazer liên tục được các đại lý Hyundai giảm giá bán.

Một số đại lý Hyundai đang triển khai chương trình "đại hạ giá" để xả hàng với mức giảm từ 80 - 100 triệu đồng với Hyundai Stargazer 2023 Bá Hùng

Tuy nhiên, kết thúc năm 2023 tổng doanh số bán Hyundai Stargazer tại Việt Nam cũng chỉ đạt 3.857 xe, kém xa các đối thủ như Mitsubishi Xpander (19.740 xe) và Toyota Veloz Cross (9.318 xe). Trong khi áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng, sức mua chững lại vào giai đoạn đầu năm 2024 khiến nhiều đại lý vẫn chưa bán hết các xe Stargazer đời 2023.

Chính vì vậy, phía TC Motor - nhà lắp ráp, phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam cũng như các đại lý phân phối vừa có những động thái mới nhằm tăng tính cạnh tranh cho Hyundai Stargazer. Mẫu xe này được TC Motor niêm yết giá bán từ 575 - 685 triệu đồng nhưng theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, hiện tại một số đại lý Hyundai đang triển khai chương trình "đại hạ giá" để xả hàng với mức giảm từ 80 - 100 triệu đồng cho khách mua Hyundai Stargazer 2023.

TC Motor cũng đang rục rịch trình làng phiên bản Hyundai Stargazer X

Trong khi đó, phía TC Motor cũng đang rục rịch trình làng phiên bản Hyundai Stargazer X từng được hãng xe Hàn giới thiệu tại Indonesia vào tháng 8 năm ngoái nhằm cung cấp thêm lựa chọn cho khách hàng cũng như tăng tính cạnh tranh với những đối thủ như Mitsubishi Xpander Cross, Suzuki XL7 hay ngay cả Toyota Veloz Cross.

So với bản tiêu chuẩn đang phân phối tại Việt Nam, Hyundai Stargazer X là một chiếc MPV 5+2 chỗ ngồi lai phong cách xe SUV, do đó các số đo dài, rộng, cao nhỉnh hơn. Khoảng sáng gầm của Hyundai Stargazer X cũng lên tới 200mm (cao hơn 15mm so với bản tiêu chuẩn). Phiên bản này cũng có một số khác biệt về ngoại hình với nắp ca-pô dập nổi, lưới tản nhiệt trang trí với các chi tiết mạ crôm, đèn pha bổ sung viền đen xung quanh, vòm bánh xe ốp nhựa và bộ mâm hợp kim 17 inch.

Tại thị trường Indonesia, Hyundai Stargazer X có 2 phiên bản gồm Style và Prime, giá bán từ 325,6 - 336,2 triệu rupiah, khoảng 514 - 531 triệu đồng

Tuy nhiên, Hyundai Stargazer X vẫn dùng động cơ xăng Smartstream 4 xi-lanh hút khí tự nhiên, dung tích 1.5 lít có công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, đi kèm hộp số tự động biến thiên vô cấp IVT.

Hiện tại, nhiều đại lý Hyundai tại Việt Nam đang nhận đặt cọc với Hyundai Stargazer X và dự kiến giao xe khoảng cuối tháng 3.2024 nhưng không hé lộ giá bán. Hyundai Stargazer X vẫn được nhập khẩu từ Indonesia. Trước đó, tại thị trường Indonesia, Hyundai Stargazer X có 2 phiên bản gồm Style và Prime, giá bán từ 325,6 - 336,2 triệu rupiah, khoảng 514 - 531 triệu đồng.