Đại lý nhập túi khí giả từ Trung Quốc, lắp trên xe Honda bán cho khách

Một số chi tiết, phụ tùng trên ô tô sau một thời gian sử dụng cần phải thay thế thường được chủ xe chọn mua của bên thứ ba, không chính hãng nhằm tiết kiệm chi phí; tuy nhiên túi khí lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Bộ phận này có ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của người dùng, do đó nên được thay thế chính hãng để hoạt động chính xác khi xảy ra va chạm. Tuy nhiên, một đại lý kinh doanh ô tô đã qua sử dụng tại Ohio, Mỹ chỉ vì lợi nhuận đã nhập khẩu hàng chục bộ túi khí giả từ Trung Quốc, làm nhái túi khí Honda để lắp trên các xe Honda trước khi bán cho khách hàng. Vụ việc vừa được cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ và đang tiến hành điều tra.

Theo Bộ tư pháp Mỹ, ông John Bojorquez, 35 tuổi sống tại Mỹ đã nhận tội buôn bán hàng giả liên quan đến túi khí ô tô. Các công tố viên cho biết hoạt động buôn lậu túi khí giả từ Trung Quốc để lắp trên xe ô tô trước khi bán ra thị trường của đại lý này đã diễn ra từ tháng 8.2024 đến 5.2025.

Túi khí có ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của người dùng, do đó nên được thay thế chính hãng để hoạt động chính xác khi xảy ra va chạm Ảnh: CARSCOOP

Theo đó, đã có ít nhất 44 túi khí giả được ngụy trang thành linh kiện chính hãng của Honda được nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ để lắp trên các xe Honda đã qua sử dụng trước khi bán cho khách.

Trước đó, vào tháng 8.2024, các nhân viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới tại Sân bay Quốc tế Chicago O'Hare đã chặn một lô hàng chứa 20 túi khí giả. Giấy tờ trên lô hàng này ghi rằng bên trong chứa "đèn ngủ để bàn". Sau đó, cũng chính đơn vị cung cấp này tại Trung Quốc tiếp tục gửi thêm bốn lô hàng tương tự sang Mỹ trong tháng 8.2024. Những lô hàng này cũng được dán nhãn tương tự là "đèn ngủ để bàn" hoặc "đèn ngủ để bàn màu xanh dương".

Bộ Tư pháp Mỹ hiện chưa cho biết liệu cả bốn lô hàng có thông quan hay không hoặc mỗi lô hàng chứa bao nhiêu túi khí. Tuy nhiên, vào tháng 5.2025 khi các đặc vụ liên bang khám xét đại lý ô tô JB Ohio Auto Sale ở Galloway, họ đã tìm thấy túi khí giả để lắp trên ô tô. Một số được chất đống bên trong một giỏ đựng quần áo và được phủ bằng một chiếc khăn.

Một số túi khí giả đã được lắp trên các xe Honda trước khi bán cho khách hàng Ảnh: CARSCOOP

Một số túi khí giả đã được lắp trên các xe Honda trước khi bán cho khách hàng. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Cơ quan điều tra vẫn chưa xác định được các mẫu xe Honda bị ảnh hưởng, số VIN của mỗi xe cũng như bao nhiêu túi khí giả đã được lắp đặt. Việc đại lý thừa nhận buôn bán ít nhất 44 túi khí giả không đồng nghĩa với việc có 44 chiếc xe đã được lắp đặt chúng. Tuy nhiên, điều này đang tiềm ảnh nguy cơ mất an toàn cho người sử dụng.

Cơ quan Quản lý An toàn giao thông đường bộ quốc gia Mỹ (NHTSA) cảnh báo rằng, túi khí giả có thể không bung ra hoặc bắn ra mảnh kim loại khi được kích hoạt.

Với tội danh buôn bán hàng giả, ông John Bojorquez hiện đang đối mặt với mức án 10 năm tù, mặc dù hình phạt cụ thể sẽ được thẩm phán quyết định sau. Văn phòng Công tố viên Mỹ cũng đưa ra thông báo bất cứ ai đã mua xe từ đại lý JB Auto Sale và nghi ngờ xe có chứa túi khí giả nên liên hệ với cơ quan này theo đường dây nóng để kiểm tra. Không giống như lốp xe hoặc phụ tùng khác, túi khí giả lắp trên xe có thể không nhìn thấy cho đến lúc người dùng cần đến nó nhất. Trước đó, theo NHTSA đã có ít nhất 11 người dùng ô tô tại Mỹ đã thiệt mạng do túi khí phát nổ khiến các mảnh kim loại bắn vào người.