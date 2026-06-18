Đại lý TP.HCM từng bán trúng 83 tỉ báo tin vui cho khách trúng xổ số miền Nam

Anh Lê Phước Tính, chủ đại lý vé số An Khang nằm trên đường Hùng Vương, phường Bến Cát, TP.HCM (Bình Dương cũ) vừa thông báo bán trúng 16 tờ vé số trúng giải khuyến khích xổ số miền Nam cho nhiều khách.

Đại lý vé số ở TP.HCM nổi tiếng khi bán trúng vé số Vietlott hơn 83 tỉ đồng lại tiếp tục thông báo tin vui khi bán trúng 16 tờ vé số trúng giải khuyến khích xổ số miền Nam cho nhiều khách ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn là 024592 trúng xổ số Vũng Tàu ngày 16 tháng 6. Trong khi đó, dãy độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé số có dãy 024892.

"Vé được chúng tôi bán ra tại quầy. Sau đó, có khách mua 5 tờ vé số dãy khuyến khích trên đến đổi thưởng và nhận tiền ngay. Chúng tôi vẫn đang chờ những khách may mắn khác tới đổi", anh Tính chia sẻ.

Trước đó, đại lý của anh Tính gây sốt mạng xã hội khi bán trúng trúng giải độc đắc Vietlott với số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 83.319.176.100 đồng. Người trúng số là anh Bùi Văn Mạnh - nổi tiếng khi công khai danh tính, không đeo mặt nạ nhận giải.

Anh Tính (giữa) và anh Bùi Văn Mạnh vừa trúng số hơn 83 tỉ đồng ẢNH: NVCC

Mới đây, đại lý của anh Tính cũng được phía Vietlott trao giấy chứng nhận là "điểm bán hàng may mắn". Từ ngày mang lại may mắn cho khách trúng số, chủ đại lý An Khang cho biết đông khách tìm tới mua các loại hình xổ số ở đại lý của anh.

"Vừa rồi, anh Mạnh cũng đã tổ chức phát hơn 2,5 tấn gạo tại đại lý của tôi, hỗ trợ cho bà con gặp nhiều khó khăn", anh Tính chia sẻ thêm.