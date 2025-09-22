Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đại lý Trà Vinh bất ngờ bán trúng 28 vé giải nhất

22/09/2025 16:36 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam 20.9, một đại lý Trà Vinh bất ngờ khi biết đã bán 28 tờ trúng giải nhất cùng nhiều tờ trúng giải khác cho khách.

Đại lý Trà Vinh bất ngờ bán trúng 28 vé giải nhất- Ảnh 1.

Mới đây, chị Hương Lê chủ đại lý vé số Hà Mi ở phường Trà Vinh cho biết vừa bán trúng cho khách giải nhất tổng 28 vé đầu lốc khác nhau trị giá 840 triệu đồng (chưa trừ thuế) bán trúng tại 2 điểm bán là; điểm bán xã Càng Long và điểm bán thuộc phường Trà Vinh (chưa trừ thuế) cho khách.

Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 51695 thuộc đài Long An, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 20 tháng 9. Chị Hương Lê chủ đại lý vé số Hà Mi cho hay thời gian gần đây đại lý đã bán trúng cho khách nhiều giải lớn, và chị cho biết thêm đại lý sẽ mở thêm 1 điểm kinh doanh mới tại đường Nguyễn Đáng phường Trà Vinh (Đối diện siêu thị Coopmart) để làm địa điểm bán chính và phân phối vé kiến thiết, các loại vé cào sỉ lẻ, đổi các giải thưởng lớn cho bà con thuận tiện hơn.

