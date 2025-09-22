Đại lý Trà Vinh bất ngờ bán trúng 28 vé giải nhất

Mới đây, chị Hương Lê chủ đại lý vé số Hà Mi ở phường Trà Vinh cho biết vừa bán trúng cho khách giải nhất tổng 28 vé đầu lốc khác nhau trị giá 840 triệu đồng (chưa trừ thuế) bán trúng tại 2 điểm bán là; điểm bán xã Càng Long và điểm bán thuộc phường Trà Vinh (chưa trừ thuế) cho khách.

Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 51695 thuộc đài Long An, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 20 tháng 9. Chị Hương Lê chủ đại lý vé số Hà Mi cho hay thời gian gần đây đại lý đã bán trúng cho khách nhiều giải lớn, và chị cho biết thêm đại lý sẽ mở thêm 1 điểm kinh doanh mới tại đường Nguyễn Đáng phường Trà Vinh (Đối diện siêu thị Coopmart) để làm địa điểm bán chính và phân phối vé kiến thiết, các loại vé cào sỉ lẻ, đổi các giải thưởng lớn cho bà con thuận tiện hơn.