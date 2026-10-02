Đại Nghĩa bật khóc khi nhắc về biến cố mất người thân

Tập 206 của Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự dẫn dắt của MC Đại Nghĩa cùng khách mời là diễn viên Đoàn Minh Anh và ca sĩ Phát Huy T4. Họ cùng vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng về hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Trong chương trình, hoàn cảnh của Trần Hoàng Võ khiến nhiều người xót xa. Cậu bé sống cùng mẹ là Trần Kim Đoan (sinh năm 1977) và anh trai là Trần Hoàng Văn (sinh năm 2011) tại Cần Thơ. Năm 2024, chị Đoan bị tai biến, việc đi lại trở nên khó khăn, trí nhớ lúc tỉnh lúc quên và nhiều khi không thể tự kiểm soát hành động. Từ đó, cha của Hoàng Võ trở thành trụ cột, lo toan cho cả gia đình.

Đại Nghĩa không giấu được nước mắt khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của 2 anh em Hoàng Võ Ảnh: NSX

Tháng 1.2026, cha của hai anh em phát hiện mắc ung thư gan và qua đời vào tháng 6.2026. Người trụ cột không còn, trong khi mẹ mất khả năng tự chăm sóc bản thân, hai anh em phải sớm học cách nương tựa, chăm lo cho nhau và đỡ đần mẹ.

Gia đình hiện gần như không có nguồn thu nhập. Chị Đoan nhận trợ cấp xã hội 750.000 đồng mỗi tháng, số tiền chủ yếu dùng để mua gạo và rau. Suốt nhiều năm, bữa cơm của hai anh em thường chỉ có cơm và rau, còn thịt cá trở thành món ăn hiếm hoi.

Hoàng Văn đã đậu lớp 10 và lựa chọn vừa học văn hóa vừa học nghề với mong muốn sớm có việc làm, phụ giúp mẹ, đồng thời tạo điều kiện để em trai tiếp tục đến trường. Dù hoàn cảnh khó khăn, Văn vẫn 5 năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và nuôi ước mơ theo ngành dược.

Ngoài giờ học, hai anh em thay nhau nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc mẹ và thắp nhang cho cha. Mong ước của các em cũng thật giản dị: mẹ khỏe hơn, hai anh em được tiếp tục học tập và có một tương lai tốt đẹp hơn.

Đại Nghĩa cùng dàn sao Việt trải lòng

Dàn nghệ sĩ hết mình với các thử thách trong Mái ấm gia đình Việt Ảnh: NSX

MC Đại Nghĩa rơi nước mắt khi nghe Hoàng Võ chia sẻ về cách em đối diện với mất mát. Mới 11 tuổi, cậu bé đã quen giấu cảm xúc, tự nhủ không được khóc vì sợ những người xung quanh lo lắng. Thay vào đó, em cố tỏ ra mạnh mẽ để mẹ yên tâm.

Câu chuyện của Hoàng Võ khiến Đại Nghĩa nhớ đến mất mát của chính mình. Hơn một năm trước, mẹ nam MC qua đời và anh cũng từng trải qua khoảng thời gian không dám khóc. “Tôi đã lớn, đủ mạnh mẽ để vượt qua, nhưng các bé còn quá nhỏ. Nếu nhớ mẹ thì hãy khóc, đừng cố gồng mình quá nhiều nữa”, Đại Nghĩa chia sẻ.

Nam MC xúc động khi biết Hoàng Võ từng lén khóc một mình nhưng vẫn nỗ lực học tập, 5 năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Có lúc gia đình không còn thức ăn, hai anh em phải ăn cơm với đường. Đại Nghĩa liên tục động viên, mong các em sớm có những bữa cơm đủ đầy hơn.

Câu chuyện của Hoàng Võ cũng khiến diễn viên Đoàn Minh Anh không kiềm được nước mắt. Nỗi đau mất cha chưa nguôi, hai anh em lại phải đối diện với tình trạng sức khỏe của mẹ. Chị Đoan lúc nhớ lúc quên, khiến cuộc sống của các con càng thêm chật vật. Đoàn Minh Anh ôm Hoàng Võ, động viên em cố gắng vượt qua những ngày khó khăn.

