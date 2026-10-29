Đại Nghĩa bật khóc trước cậu bé 16 tuổi làm bốc vác phụ bà nuôi em

Tập 210 của Mái ấm gia đình Việt có sự dẫn dắt của Đại Nghĩa cùng 2 khách mời là ca sĩ DatKaa và rapper GILL. Họ bày tỏ quyết tâm vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng từ Tập đoàn Hoa Sen về hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong chương trình, hoàn cảnh của Nguyễn Tấn Tài (16 tuổi) khiến Đại Nghĩa và dàn khách mời xót xa. Hiện tại, cậu bé đang sống cùng bà nội (Nguyễn Thị Tám) và em trai (Nguyễn Tấn Lộc), sau khi cha mẹ lần lượt rời đi không còn ở cùng các em, chỉ gửi tiền về trang trải sinh hoạt.

Đại Nghĩa cùng dàn khách mời động viên Tấn Tài trước những khó khăn trong cuộc sống Ảnh: NSX

Gần 20 năm qua, bà Tám gần như mất hoàn toàn thính lực. Bà còn bị cao huyết áp và thoái hóa xương khớp, sức khỏe ngày càng suy giảm. Không có đất sản xuất hay nguồn thu nhập ổn định, bà nhận chăm sóc đàn vịt cho hàng xóm để kiếm thêm tiền. Những lúc khó khăn, 3 bà cháu phải nhờ đến sự giúp đỡ của người thân và bà con xung quanh.

Thương bà vất vả, Tấn Tài tranh thủ những ngày nghỉ học để làm thêm tại một cửa hàng vật liệu xây dựng. Công việc chủ yếu là bốc vác, khuân chuyển hàng hóa nặng nhọc, mang lại cho em khoảng 200.000 đồng mỗi ngày. Số tiền kiếm được, Tài dành phần lớn phụ bà trang trải sinh hoạt, chăm sóc em trai và tiết kiệm một phần cho việc học.

Dù mới 16 tuổi, Tài đã phải nghĩ đến chuyện kiếm tiền, lo bữa ăn cho gia đình và tương lai cho em trai. Em ước mơ trở thành kỹ sư xây dựng nhưng cũng lo hoàn cảnh khó khăn có thể khiến mình phải nghỉ học sớm để mưu sinh.

Mong muốn lớn nhất của Tài là bà nội có sức khỏe tốt hơn, em trai được ăn uống đầy đủ và bản thân có thể tiếp tục đến trường. Với em, được học tập và theo đuổi ước mơ đã là điều không dễ dàng khi gia đình còn quá nhiều thiếu thốn.

Đại Nghĩa động viên cậu bé 16 tuổi

Dàn khách mời hết mình với các thử thách trong chương trình Ảnh: NSX

Chứng kiến hoàn cảnh của hai anh em, Đại Nghĩa đặc biệt xót xa trước vóc dáng nhỏ bé của Tấn Lộc dù em đã 8 tuổi. Nam MC càng nghẹn lòng khi biết bữa cơm quen thuộc của hai anh em nhiều khi chỉ có cơm trắng chan nước tương.

Đại Nghĩa thương bà Tám khi tuổi đã cao, sức khỏe yếu, gần như không còn nghe được nhưng vẫn phải gắng gượng làm việc để nuôi hai cháu. Anh cũng không khỏi trăn trở trước việc các em thiếu sự chăm sóc thường xuyên của cha mẹ, phải sớm đối diện với những khó khăn vượt quá lứa tuổi. Do đó, qua câu chuyện này, nam MC nhắn nhủ những người làm cha, làm mẹ cần có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc con cái, không để các em phải chịu thiệt thòi vì những lựa chọn của người lớn.

GILL xúc động khi biết Tấn Tài mới 16 tuổi đã phải làm công việc bốc vác nặng nhọc để phụ bà nuôi em. Nam rapper thương cậu bé phải sớm gánh vác trách nhiệm gia đình, đồng thời cảm phục khi em vẫn cố gắng duy trì việc học và nuôi ước mơ trở thành kỹ sư xây dựng. Anh tin rằng những nỗ lực hiện tại sẽ giúp cậu bé có thêm cơ hội thay đổi cuộc sống trong tương lai.

Trong khi đó, DatKaa dành nhiều sự quan tâm cho Tấn Lộc. Biết cậu bé có ước mơ trở thành ca sĩ nhưng còn rụt rè, nam ca sĩ chủ động trò chuyện, khuyến khích em thể hiện khả năng ca hát. Nam ca sĩ xót xa trước những thiếu thốn mà Tấn Tài và Tấn Lộc đang trải qua, đồng thời cảm phục tình cảm anh em khi Tài luôn cố gắng chăm sóc, nhường nhịn và bảo vệ em trai.