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    Đại sứ Nga tại Mỹ đột ngột qua đời

    Ngọc Mai
    Ngọc Mai
    Bộ Ngoại giao Nga thông báo Đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Darchiev vừa đột ngột qua đời ngày 11.11, hưởng thọ 66 tuổi.

    Hãng tin TASS khuya 11.11 dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết: "Ban lãnh đạo và tập thể nhân viên Bộ Ngoại giao Nga vô cùng thương tiếc báo tin ông Alexander Darchiev, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Nga tại Mỹ, đã đột ngột qua đời vào ngày 11.11, hưởng thọ 66 tuổi".

    Đại sứ Nga tại Mỹ đột ngột qua đời - Ảnh 1.

    Ông Alexander Darchiev vừa đột ngột qua đời ngày 11.11

    Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

    Theo Bộ Ngoại giao Nga, ông Darchiev là "một nhà ngoại giao xuất sắc, một nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm, một người bạn tốt và một người cố vấn tận tâm".

    Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Là một chuyên gia chuyên nghiệp, dày dạn kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc về các vấn đề liên quan đến Mỹ, ông Alexander Darchiev đã đảm nhiệm công việc tại một trong những lĩnh vực trọng yếu nhất trong chính sách đối ngoại của Nga".

    Các nhà ngoại giao Nga đã gửi lời chia buồn tới gia đình cùng những người thân của cố Đại sứ Darchiev.

    Ông Darchiev được Tổng thống Vladimir Putin bổ nhiệm làm Đại sứ Nga tại Mỹ từ tháng 3.2025. Trước đó, ông từng giữ nhiều vị trí trong Bộ Ngoại giao Nga.

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