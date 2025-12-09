Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Đại sứ Nga tại Triều Tiên đột ngột qua đời

Văn Khoa
Văn Khoa
09/12/2025 10:08 GMT+7

Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora đã qua đời ở tuổi 70 vào ngày 6.12, theo AFP dẫn thông báo từ Moscow hôm 8.12.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga gọi Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora là "một người tài năng, lỗi lạc", "cống hiến cả cuộc đời mình cho việc phục vụ quê hương".

Đại sứ Nga tại Triều Tiên 'ra đi đột ngột' - Ảnh 1.

Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora (giữa) đang đi sau vòng hoa tại Tháp Giải phóng ở Bình Nhưỡng vào ngày 15.8.2022

Ảnh: KCNA/AFP

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi lời chia buồn tới Tổng thống Nga Vladimir Putin về "sự ra đi đột ngột" của Đại sứ Matsegora, theo Hãng thông tấn KCNA đưa tin hôm nay 9.12. KCNA không đề cập nguyên nhân về cái chết của ông Matsegora.

Ông Kim nói rằng đây là một "sự kiện đau lòng và là một mất mát to lớn", đặc biệt là khi sự kiện này diễn ra vào thời điểm quan hệ song phương đang bước vào "giai đoạn lịch sử quan trọng", theo KCNA.

Ông Matsegora trở thành đại sứ tại Bình Nhưỡng vào năm 2014, sau khi từng là cố vấn tại đại sứ quán và là Phó vụ trưởng Vụ Châu Á của Bộ Ngoại giao Nga.

Trong nhiệm kỳ của ông Matsegora, quan hệ giữa Nga và CHDCND Triều Tiên đã nồng ấm lên đến mức chưa từng thấy kể từ thời Liên Xô, theo AFP. Trong năm ngoái, Tổng thống Putin đã đến thăm Bình Nhưỡng lần đầu tiên sau hơn hai thập niên. Kể từ chuyến thăm này của ông Putin, các bộ trưởng Nga đã thường xuyên có các chuyến thăm tới Triều Tiên.

"Mức độ quan hệ chưa từng có giữa Liên bang Nga và Triều Tiên đạt được như ngày hôm nay là kết quả của nhiều năm nỗ lực", Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, đồng thời cho hay ông Matsegora nhận được "sự kính trọng sâu sắc" ở cả Triều Tiên và Nga.

