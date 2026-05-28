Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tích cực hỗ trợ 2 lao động Việt tử vong

Bản tin của truyền thông Nhật Bản về vụ lao động liên quan đến người Việt ở Shiga ảnh: chụp từ youtube

Truyền thông Nhật Bản hôm 27.6 đưa tin về vụ 2 công nhân xây dựng người Việt thiệt mạng do bị bê tông vùi lấp trong lúc làm việc dưới đường ống sâu 12 m ở thành phố Kusatsu hôm 26.5.

Trả lời Thanh Niên, ông Phan Tiến Hoàng, Bí thư thứ nhất, Trưởng ban Quản lý lao động thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, cho biết sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Đại sứ quán đã chủ động phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka để liên lạc với cơ quan cảnh sát, trước hết là đồn cảnh sát ở thành phố Kusatsu để nắm bắt tình hình vụ việc.

Phía sứ quán và tổng lãnh sự quán cũng liên lạc với phía công ty nơi hai nạn nhân làm việc, và tiếp xúc với một người lao động Việt Nam cùng làm việc tại công ty và có mặt tại công trình hôm xảy ra sự cố.

Phái bộ Việt Nam tại Nhật Bản tiếp đó liên lạc với đại diện của hai gia đình nạn nhân là anh Nguyễn Tiến Phương (sinh năm 2000), quê Bắc Ninh, và anh Lưu Thanh Vương (sinh năm 1998), quê Hưng Yên nhưng gia đình đang ở Nhật.

Bên cạnh việc chia sẻ và động viên gia đình, phía Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán hướng dẫn những việc cần làm để lo về thủ tục hậu sự, cùng thủ tục để hưởng chế độ bảo hiểm cho thân nhân.

Ông Hoàng cho biết đại diện gia đình anh Phương ở Việt Nam có nguyện vọng sang Nhật để nhận thi hài, hỏa thiêu và mang tro cốt về nước. Về vấn đề này, Đại sứ quán tại Tokyo, Tổng lãnh sự quán tại Osaka và Bộ Ngoại giao đang hỗ trợ xin thị thực nhân đạo để tạo điều kiện cho thân nhân anh Phương có thể đến Nhật sớm nhất có thể.

Phái bộ Việt Nam tại Nhật Bản cũng tiến tới thu xếp để làm việc với các bên liên quan, bao gồm công ty, bên bảo hiểm và một số cơ quan liên quan, để giải quyết chế độ bảo hiểm tại Nhật cho hai nạn nhân.

Ông Hoàng cho biết, dựa trên các trường hợp tương tự trước đó, mất từ khoảng 5 đến 6 tháng để phía bảo hiểm xử lý hồ sơ bồi thường cho các nạn nhân.