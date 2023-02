Đại tá Chu Văn Phú giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Nam Định

Ngày 3.2, thông tin từ lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định cho biết, chiều qua (2.2), Công an tỉnh Nam Định tổ chức lễ công bố và thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác điều động cán bộ.

Đại tá Nguyễn Văn Trầm (thứ hai từ trái qua) tại lễ công bố và thông báo CTV

Theo quyết định, kể từ ngày 1.2, đại tá Nguyễn Văn Trầm, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định được điều động đến nhận công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), giữ chức vụ Phó tư lệnh.

Đại tá Chu Văn Phú (bên trái) nhận quyết định làm Phó giám đốc Công an tỉnh Nam Định CTV

Đại tá Chu Văn Phú (50 tuổi, quê ở H.Bình Lục, tỉnh Hà Nam), Phó cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an), được điều động về công tác tại Công an tỉnh Nam Định, giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh này.

Đại tá Nguyễn Văn Trầm (50 tuổi, quê H.Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã có 32 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân. Trong đó có hơn 27 năm công tác trong lực lượng Cảnh sát bảo vệ và cơ động. Từ tháng 9.2018, ông được điều động về làm Phó giám đốc Công an tỉnh Nam Định.