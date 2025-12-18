Đại tá công an viết sách 'Bình dân học vụ AI'

Cuốn sách Bình dân học vụ AI (Nhà xuất bản Công an nhân dân) ra đời trong bối cảnh xã hội đang bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) và tỉnh Lâm Đồng cùng nhiều địa phương đang triển khai phong trào "bình dân học vụ số".

Theo đại tá, tiến sĩ Huỳnh Ngọc Liêm (Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng), Bình dân học vụ AI do ông chủ biên, cùng hai tác giả - thạc sĩ Võ Đức Trưởng và thạc sĩ Nguyễn Thụy Miên là cuốn sách "giản dị, có thể giúp bất kỳ ai không cần giỏi công nghệ cũng có thể ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống hiện nay".

Nhóm tác giả, từ trái qua: thạc sĩ Nguyễn Thụy Miên; đại tá, tiến sĩ Huỳnh Ngọc Liêm và thạc sĩ Võ Đức Trưởng

ẢNH: QUẾ HÀ

Theo ông Huỳnh Ngọc Liêm, sau nhiều nghiên cứu, tích lũy và "thực chiến", nhóm tác giả muốn chia sẻ kinh nghiệm từ sự phát triển đến ứng dụng AI cho mọi đối tượng trong xã hội. Vì thế cuốn sách không chỉ cho các nhà quản lý, công chức, mà cho cả giáo viên, học sinh và thậm chí tiểu thương, hay nông dân... vẫn có thể vận dụng AI một cách dễ dàng.

Đáng chú ý, đồng tác giả cuốn sách là Võ Đức Trưởng và Nguyễn Thụy Miên đều không phải chuyên gia trí tuệ nhân tạo, mà là người hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng.

Các tác giả là báo cáo viên trong lớp học ứng dụng trí tuệ nhân tạo do Bộ Công an tổ chức ẢNH: D.T

Cả hai tác giả này hiện là giám đốc và phó giám đốc một chi nhánh ngân hàng tại Lâm Đồng. Các tác giả từng nghiên cứu, tham gia "thực chiến" và hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào chuyên môn ở nhiều lớp học, từ các lớp học của Bộ Công an, Công an Bình Thuận (cũ); Công an Lâm Đồng, ngành bảo hiểm, ngân hàng...

Hướng dẫn phương pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho lớp học do Hội phụ nữ Bộ Công an tổ chức ẢNH: D.T

Theo thạc sĩ Võ Đức Trưởng, sắp tới nhóm tác giả sẽ hướng đến các xã vùng biên giới, hải đảo như Quảng Trực, Thuận An, đặc khu Phú Quý... để chia sẻ ứng dụng AI với đội ngũ công chức, viên chức; đặc biệt là những người trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Tặng sách cho độc giả - luật sư Lê Quang Y (trái), Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai ẢNH: QUẾ HÀ

Còn thạc sĩ Nguyễn Thụy Miên cho biết thành công bước đầu của nhóm tác giả trong nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo là nền tảng để cả nhóm sẽ tiếp bước đến những khát vọng lớn hơn. Đó là ứng dụng trí tuệ AI vào sáng tạo khoa học, đặc biệt là khoa học nông nghiệp, trong đó có ngành nông nghiệp công nghệ cao đang là thế mạnh ở Lâm Đồng.

Theo nhóm tác giả, tiền bán sách Bình dân học vụ AI sẽ được chuyển vào quỹ trẻ em nghèo và dành học bổng cho học sinh vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.