Chiều qua (5.6), Công an tỉnh Bình Phước tổ chức bàn giao nhiệm vụ giữa đại tá Bùi Xuân Thắng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh và đại tá Dương Văn Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh này.

Đại tá Bùi Xuân Thắng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước (áo xanh) bàn giao nhiệm vụ công tác chuyên môn cho đại tá Dương Văn Mạnh, được giao phụ trách Công an tỉnh Bình Phước ẢNH: H.G

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Bùi Xuân Thắng mong muốn Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục quan tâm, đôn đốc các lĩnh vực, nhiệm vụ trọng tâm trong thời thời gian tới. Đồng thời tin tưởng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập thể Công an tỉnh tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Sau khi tiếp thu và thống nhất với các nội dung trong biên bản bàn giao, đại tá Dương Văn Mạnh nói sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Phước tặng hoa đại tá Bùi Xuân Thắng ẢNH: H.G

Trước đó, ngày 31.5, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với giám đốc công an các tỉnh, thành phố và quyết định giao phụ trách công an tỉnh, thành phố cho phó giám đốc.

Trong đó, đại tá Bùi Xuân Thắng (60 tuổi, quê Nghệ An), Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, nhận quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1.6 (đại tá Thắng có nhiều năm công tác trong ngành công an, từng giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước và được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước từ ngày 22.5.2019).

Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, được giao phụ trách Công an tỉnh.