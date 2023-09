Đại tá Lê Văn Thoan, nguyên Trưởng công an TP.Chí Linh bị kỷ luật

Chiều 19.9, thông tin từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cho biết, cơ quan này đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với đại tá Lê Văn Thoan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Công an TP.Chí Linh, nguyên Trưởng công an TP.Chí Linh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP.Chí Linh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đại tá Lê Văn Thoan.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, đại tá Lê Văn Thoan với cương vị Bí thư Đảng ủy, Trưởng công an TP.Chí Linh chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với vi phạm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP.Chí Linh trong việc buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để đảng viên, cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ được giao gây hậu quả nghiêm trọng.

Việc này tạo dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Đại tá Lê Văn Thoan phát biểu trong một hội nghị tại TP.Chí Linh vào tháng 9.2022 CÔNG AN TỈNH HẢI DƯƠNG

Trước đó, ngày 8.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người nguyên là cán bộ thuộc Đội CSGT - TT Công an TP.Chí Linh về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ngày 4.2 tại TP.Chí Linh.

6 cán bộ CSGT TP.Chí Linh bị bắt gồm: Mạc Quốc Phương, Bùi Mạnh Tuấn, Nguyễn Văn Bằng, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thành Trung và Trương Mạnh Đăng. TAND tỉnh Hải Dương đã xét xử, kết án các bị cáo kể trên.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một cán bộ Công an tỉnh Hải Dương cho biết thêm, sau khi không còn đảm nhiệm chức vụ Trưởng công an TP.Chí Linh, đại tá Lê Văn Thoan được điều chuyển về công tác tại Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Hải Dương.