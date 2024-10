Đại tá Nguyễn Anh Tuấn làm Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận

Sáng 17.10, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ của Bộ trưởng Bộ Công an.



Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định điều động đại tá Lê Thanh Hùng (55 tuổi), Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an).

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định điều động đại tá Nguyễn Anh Tuấn (48 tuổi), Phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng (thứ 4 từ phải qua) tặng hoa và chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận và Bộ Công an ẢNH: TRẦN Ý

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận trao các quyết định cho đại tá Lê Thanh Hùng và đại tá Nguyễn Anh Tuấn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng đến dự và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ mới. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phát biểu mong muốn đại tá Nguyễn Anh Tuấn và đại tá Lê Thanh Hùng nhanh chóng tiếp cận công việc; dù ở vị trí công tác nào cũng phát huy bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác chuyên môn, luôn xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân giao phó.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, tân Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận phát biểu nhận nhiệm vụ TRẦN Ý

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Nguyễn Anh Tuấn, tân Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã giao nhiệm vụ, trọng trách mới và hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong đơn vị và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận hiện nay gồm: đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc; các Phó giám đốc: đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, đại tá Trần Văn Mười, đại tá Đinh Kim Lập và đại tá Nguyễn Anh Tuấn.