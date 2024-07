Công an tỉnh Bình Thuận luân chuyển, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo phòng nghiệp vụ

Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận vừa có quyết định điều động đại tá Nguyễn Văn Loan, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03, Công an tỉnh Bình Thuận) làm Chánh thanh tra Công an tỉnh Bình Thuận; điều động thượng tá Nguyễn Anh Trọng, Trưởng công an H.Tuy Phong nhận nhiệm vụ Trưởng PC03; điều động thượng tá Nguyễn Quyết Nghị, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) làm Trưởng công an H.Tuy Phong.

Thượng tá Nguyễn Quyết Nghị, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy, được luân chuyển làm Trưởng công an H.Tuy Phong

CÔNG AN TỈNH BÌNH THUẬN CUNG CẤP

Đại tá Trần Đình Thiện, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng PC04; thượng tá Nguyễn Trung Thành, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng PC02.

Nhiều lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ quan trọng của Công an Bình Thuận được luân chuyển nhiệm vụ mới CÔNG AN TỈNH BÌNH THUẬN CUNG CẤP

Điều động thượng tá Vũ Tiến Chinh, Chánh thanh tra Công an tỉnh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận.

Phát biểu và chúc mừng lãnh đạo các đơn vị được luân chuyển đợt này, đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, biểu dương và ghi nhận những thành tích, kết quả và sự nỗ lực cố gắng của các cán bộ được điều động.

Giám đốc Công an Bình Thuận nhìn nhận, đây là những cán bộ lãnh đạo có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực công tác chuyên môn cao, có bề dày kinh nghiệm trong quá trình công tác và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời đại tá Lê Quang Nhân yêu cầu các cán bộ được điều động phải nhanh chóng sắp xếp bàn giao công việc cụ thể, sớm bắt tay vào nhiệm vụ mới để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đáp ứng được yêu cầu công tác trong tình hình mới.