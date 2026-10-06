Đại tá Nguyễn Đình Dương: Chỉ huy các đơn vị phải trực tiếp xuống cơ sở

Đó là một trong những nội dung được đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an thành phố Huế nhấn mạnh tại buổi làm việc với công an 7 phường, xã trên địa bàn, diễn ra hôm nay (6.10).

Cùng dự buổi làm việc còn có đại tá Dương Văn Thoan, Phó giám đốc Công an thành phố Huế, đại diện chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ cùng lãnh đạo công an 7 phường, xã: Hương Trà, Kim Trà, Kim Long, Hương An, Dương Nỗ, Hóa Châu và Phú Hồ.

Lãnh đạo Công an thành phố Huế làm việc với chỉ huy công an 7 phường, xã trên địa bàn ngày 6.10 ẢNH: PHẠM BÉ

Tại cuộc họp, công an các địa phương đã báo cáo kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự thời gian qua; đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ, nắm tình hình, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm ở cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo, đại tá Nguyễn Đình Dương yêu cầu lực lượng công an cấp xã trước hết phải nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế làm việc theo quy định của Bộ Công an; giải quyết công việc đúng thẩm quyền, đúng trình tự và thủ tục.

Giám đốc Công an thành phố Huế đặc biệt nhấn mạnh việc đổi mới lề lối, phương pháp công tác. Theo đó, người chỉ huy các đơn vị phải phát huy tinh thần trách nhiệm, trực tiếp xuống cơ sở, làm cùng cán bộ, chiến sĩ để tích lũy kinh nghiệm, nắm bắt thực tế và chịu trách nhiệm đến cùng về kết quả công việc.

Đối với công tác bảo đảm an ninh cơ sở, Giám đốc Công an thành phố Huế yêu cầu các tổ công tác tăng cường trao đổi thông tin, dưới sự chỉ đạo thống nhất của trưởng công an cấp xã để chủ động tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an thành phố Huế yêu cầu chỉ huy các đơn vị phải trực tiếp xuống cơ sở cùng cán bộ, chiến sĩ ẢNH: PHẠM BÉ

Riêng hai địa bàn trọng điểm về an ninh quốc gia là phường Kim Long và phường Hương Trà, đại tá Nguyễn Đình Dương chỉ đạo tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết không để xảy ra các tình huống phức tạp. Các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Huế có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn địa phương bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm.

Bên cạnh đó, công tác nắm tình hình nhân dân phải thực hiện cụ thể, sâu sát nhằm giải quyết triệt để các mâu thuẫn nội bộ ngay từ sớm, từ gốc. Đại tá Nguyễn Đình Dương nhấn mạnh "Mọi vụ việc phát sinh, dù lớn hay nhỏ, đều phải được tiếp nhận, xử lý nghiêm túc, đúng quy định pháp luật".

Thời gian tới, đại tá Nguyễn Đình Dương đề nghị toàn lực lượng thống nhất nhận thức và hành động, phát huy tối đa vai trò nòng cốt của công an cấp xã và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ trọng tâm để giữ vững bình yên cho nhân dân.