Đại tá Nguyễn Đình Dương 'lấy sự hài lòng làm tiêu chí, hiệu quả công tác'

Ngày 2.10, hội nghị sơ kết công tác quý 3 và 9 tháng đầu năm 2026, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm của Công an thành phố Huế được kết nối trực tuyến với công an 40 xã, phường trên địa bàn. Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an thành phố Huế, đã có những chỉ đạo quan trọng.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an thành phố Huế, phát biểu chỉ đạo hội nghị ẢNH: BÙI HÙNG

Một trong những nhiệm vụ được đại tá Nguyễn Đình Dương nhấn mạnh đó là tiếp tục nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, du khách và doanh nghiệp đối với lực lượng công an; lấy sự an toàn, thuận tiện và sự hài lòng của nhân dân làm một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác.

"Công an các đơn vị, địa phương phải tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, giải quyết công việc nhanh chóng, đúng quy định, tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp", đại tá Nguyễn Đình Dương lưu ý.

Tại hội nghị, đại diện một số đơn vị đã tham luận, tập trung vào những vấn đề cụ thể gắn với thực tiễn công tác, địa bàn phụ trách; chia sẻ cách làm, kinh nghiệm trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, công tác quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân. Các ý kiến tham luận cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Đình Dương yêu cầu công bố đường dây nóng rộng rãi

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an thành phố Huế, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của công an các đơn vị, địa phương trong 9 tháng đầu năm; đồng thời yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ.

"Công tác chỉ đạo phải được triển khai sâu sát, cụ thể đến từng lĩnh vực, từng địa bàn, từng nhiệm vụ; những vấn đề phát sinh phải được nắm chắc, xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự", đại tá Nguyễn Đình Dương nhấn mạnh.

Đại tá Lê Viết Phương, Trưởng phòng CSGT Công an thành phố Huế, phát biểu tham luận tại hội nghị ẢNH: BÙI HÙNG

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đại tá Nguyễn Đình Dương yêu cầu công an các đơn vị, địa phương phải kiên quyết, không khoan nhượng với các loại tội phạm; tập trung đánh trúng, đánh đúng, đánh mạnh các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Phải đặc biệt coi trọng công tác phòng ngừa, tăng cường tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và chấp hành pháp luật; tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Đáng chú ý, đại tá Nguyễn Đình Dương yêu cầu công khai số điện thoại đường dây nóng của Giám đốc Công an thành phố tại các địa điểm công cộng, trụ sở cơ quan, đơn vị, khu dân cư, tổ dân phố... để người dân, du khách, doanh nghiệp thuận tiện phản ánh, cung cấp thông tin liên quan đến an ninh, trật tự.

Như Thanh Niên đã thông tin, số điện thoại đường dây nóng của đại tá Nguyễn Đình Dương là 0919697575, được duy trì 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần.

Chuyển đổi số phải được triển khai thực chất trên từng lĩnh vực công tác, gắn với cải cách hành chính, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và phục vụ người dân.

Công an các đơn vị, địa phương cần triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là tình trạng xe quá khổ, quá tải, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật; tập trung vào những tuyến, địa bàn, thời điểm tiềm ẩn nguy cơ cao, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, đại tá Nguyễn Đình Dương yêu cầu công an các đơn vị, địa phương chủ động rà soát, bổ sung và triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, hậu cần, sẵn sàng ứng phó với các tình huống, không để bị động, bất ngờ.