Đại tá Nguyễn Hữu Thiên giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế

Sáng 4.5, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động cán bộ.



Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, trao quyết định điều động cho đại tá Nguyễn Hữu Thiên (47 tuổi), Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế (bên phải), trao quyết định điều động cho đại tá Nguyễn Hữu Thiên N.X

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Thanh Tuấn khẳng định việc điều động đại tá Nguyễn Hữu Thiên thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an đối với công tác cán bộ của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đại tá Nguyễn Hữu Thiên phát biểu nhận nhiệm vụ N.X

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Nguyễn Hữu Thiên, tân Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, nguyện tiếp tục học tập, rèn luyện, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kế thừa kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước, cùng toàn lực lượng xây dựng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trong sạch, vững mạnh.



Như vậy, sau khi đại tá Đặng Ngọc Sơn (Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) nghỉ hưu, hiện Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế có 4 phó giám đốc gồm: đại tá Nguyễn Đình Thừa, đại tá Hoàng Văn Thành, thượng tá Hồ Xuân Phương và đại tá Nguyễn Hữu Thiên.