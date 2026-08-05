Đại tá Nguyễn Thành Tâm giữ chức Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM

Theo Báo Quân khu 7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng. Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 và ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Tây Ninh, đồng chủ trì hội nghị.



Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, đại tá Nguyễn Thành Tâm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh, được bổ nhiệm giữ chức Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Đồng thời, đại tá Trần Văn Cư, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh, thay đại tá Nguyễn Thành Tâm.

Tại hội nghị, đại tá Nguyễn Thành Tâm đã thông qua biên bản và ký bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh cho đại tá Trần Văn Cư, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Quân khu 7, TP.HCM và tỉnh Tây Ninh.

Trung tướng Lê Xuân Thế, ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM chúc mừng đại tá Nguyễn Thành Tâm và đại tá Trần Văn Cư ẢNH: BÁO QUÂN KHU 7

Phát biểu tại hội nghị, trung tướng Lê Xuân Thế ghi nhận những đóng góp của đại tá Nguyễn Thành Tâm trong thời gian giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh.



Trên cương vị người đứng đầu, đại tá Nguyễn Thành Tâm đã cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và củng cố khu vực phòng thủ.

Chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh từng bước được nâng lên. Nhiều chương trình về an sinh xã hội, xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, nhà tình nghĩa quân - dân và tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đạt kết quả tích cực.

Đối với đại tá Trần Văn Cư, trung tướng Lê Xuân Thế đề nghị trên cương vị mới nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, kinh nghiệm, giữ vững đoàn kết nội bộ; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Tư lệnh Quân khu 7 cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn; đồng thời tiếp tục thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.