Quân khu 7 thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái

Ngày 29.6, Quân khu 7 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 7.

Tiểu đoàn Phương tiện không người lái được thành lập là đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 7. Việc thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn của chiến tranh hiện đại; phù hợp với phương thức tiến hành chiến tranh mới.

Đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang quân khu và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Tiểu đoàn Phương tiện không người lái trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 7

ẢNH: THÚY LIỄU

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7, khẳng định việc thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và quyết tâm của Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng trong việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ hiện đại vào lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để tiểu đoàn nhanh chóng ổn định tổ chức, đi vào hoạt động hiệu quả và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Tư lệnh Quân khu 7 yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng của một đơn vị tác chiến hiện đại, công nghệ cao. Từ đó, tiểu đoàn khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, bứt phá mạnh mẽ, khắc phục mọi khó khăn ban đầu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.