Đại tá Phạm Mạnh Hùng làm Cục phó Cục An ninh kinh tế Bộ Công an

Công an tỉnh Thái Bình vừa tổ chức hội nghị thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, đến nhận công tác và giữ chức Cục phó Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an).

Đại tá Phạm Mạnh Hùng, tân Cục phó Cục An ninh kinh tế ẢNH: BCA

Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đại tá Phạm Mạnh Hùng trong quá trình công tác tại đơn vị, đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, cho hay đại tá Hùng đã trải qua nhiều cương vị công tác, dù ở cương vị nào cũng luôn thể hiện bản lĩnh chính trị, năng lực nghiệp vụ và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình tin tưởng trên cương vị mới, đại tá Phạm Mạnh Hùng sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Phạm Mạnh Hùng, tân Cục phó Cục An ninh kinh tế, cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh ủy, UBND và toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Thái Bình đã luôn tin tưởng, tạo điều kiện để ông hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua.

Đại tá Phạm Mạnh Hùng hứa sẽ không ngừng nỗ lực, học hỏi, nâng cao trình độ nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên cương vị mới, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.