Đại tá Tạ Văn Đẹp làm Giám đốc Công an Bình Dương

Chiều 24.4, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Tạ Văn Đẹp (48 tuổi, quê quán H.Trảng Bàng, Tây Ninh), Phó giám đốc Công an Tây Ninh, làm Giám đốc Công an Bình Dương.

Lễ công bố quyết định được tổ chức tại Bình Dương, có sự tham dự của thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương, lãnh đạo các vụ, cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Đại tá Tạ Văn Đẹp được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Bình Dương thay cho đại tá Trịnh Ngọc Quyên, kể từ ngày 1.5.

Thượng tướng Lương Tam Quang trao quyết định cho đại tá Tạ Văn Đẹp (bên trái) CÔNG AN CUNG CẤP

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Học viện An ninh nhân dân. Theo dự kiến, lễ công bố và trao quyết định cho đại tá Trịnh Ngọc Quyên sẽ được tổ chức tại Học viện An ninh nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tướng Lương Tam Quang cho biết đại tá Tạ Văn Đẹp là cán bộ được đào tạo cơ bản và trưởng thành từ cơ sở; có phẩm chất đạo đức tốt; có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, tận tụy với công việc.

Thượng tướng Lương Tam Quang đề nghị đại tá Tạ Văn Đẹp trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy năng lực, cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an Bình Dương thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.