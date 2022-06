Đại tá Trần Minh Tiến giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nam Định

Chiều 1.6, tại trụ sở công an tỉnh Nam Định, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố và thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Nam Định.

Tham dự buổi lễ có trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - chủ trì buổi lễ; ông Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; ông Trần Đức Quận, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Nam Định.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy. Đồng thời công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động đồng chí đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Phát biểu tại buổi lễ, trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, chúc mừng đại tá Trần Minh Tiến và đại tá Phạm Văn Long. Trung tướng Lê Quốc Hùng yêu cầu trên cương vị công tác mới, đại tá Trần Minh Tiến và đại tá Phạm Văn Long khẩn trương tiếp nhận công tác, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, phát huy trình độ, năng lực và kinh nghiệm công tác để xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.





Tân Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, đại tá Trần Minh Tiến (55 tuổi, quê H.Bình Lục, Hà Nam) từng kinh qua các vị trí Trưởng Công an H.Bình Lục (Hà Nam); Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

Tháng 3.2021, đại tá Trần Minh Tiến được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Ngoài Giám đốc, Công an tỉnh Nam Định có 4 Phó giám đốc, gồm: đại tá Nguyễn Văn Hiển, đại tá Bùi Quyết Toán, đại tá Nguyễn Văn Trầm và đại tá Phan Thị Loan.