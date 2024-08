Đại tá Vũ Tuấn Anh làm Phó trưởng ban phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng

Chiều 21.8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị về công tác cán bộ, công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đại tá Vũ Tuấn Anh, Phó giám đốc Công an tỉnh giữ chức vụ Phó trưởng ban phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Thái Học, quyền Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định cho ông Vũ Tuấn Anh A.T

Đại tá Vũ Tuấn Anh (45 tuổi) có 25 năm công tác trong ngành công an, từng trải qua các chức vụ: Trưởng công an H.Lạc Dương, Trưởng phòng tổ chức cán bộ và Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thái Học, quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng mong muốn tân Phó trưởng ban phụ trách Ban Nội chính phát huy sức trẻ, truyền thống gia đình, trình độ, kinh nghiệm công tác, sớm tiếp cận công việc, phát huy năng lực để cùng tập thể Ban Nội chính hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.



Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng tân Phó ban phụ trách Ban Nội chính A.T

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Vũ Tuấn Anh bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi nhận nhiệm vụ mới và hứa sẽ phát huy vai trò nêu gương, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phát huy năng lực, kinh nghiệm, cống hiến sức trẻ để góp phần cùng tập thể Ban Nội chính hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân và của đảng bộ tỉnh.