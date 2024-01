Đại tướng Tô Lâm thăm, tặng quà người nghèo, lao động khó khăn ở Sơn La

Sáng 30.1, đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và tặng quà nhân dân, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La, nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, thăm, tặng quà người nghèo, gia đình chính sách tại Sơn La T.C

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Sơn La tiếp tục tăng trưởng tích cực. Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.



Trước những thành tích đã đạt được, đại tướng Tô Lâm yêu cầu thời gian tới, Sơn La tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần "tương thân tương ái" và đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc; thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau"…

Hơn 400 phần quà được trao cho người nghèo, gia đình chính sách T.C

Đặc biệt, đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh phải xây dựng lực lượng công an tỉnh Sơn La thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, trong đó ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng công an cấp xã, bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an T.Ư.

Đại tướng Tô Lâm tặng xe cứu thương trị giá hơn 1,2 tỉ đồng cho Trung tâm Y tế H.Phù Yên T.C

Nhân dịp tết đến xuân về, đại tướng Tô Lâm cùng Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy Sơn La, đã trao hơn 400 phần quà tết cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn cùng các cán bộ, chiến sĩ công an xã và công an, công an viên, công nhân, lao động hợp đồng thuộc Trại giam Yên Hạ (Bộ Công an).

Riêng đại tướng Tô Lâm đã tặng Trung tâm Y tế H.Phù Yên (Sơn La) 1 xe cứu thương trị giá hơn 1,2 tỉ đồng.

Đại tướng Tô Lâm cùng lãnh đạo tỉnh Sơn La trồng cây lưu niệm tại trụ sở Công an H.Phù Yên T.C

Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã tới thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ của Trạm CSGT Tân Lang thuộc Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La) đóng tại H.Phù Yên và trồng cây lưu niệm tại trụ sở Công an H.Phù Yên.