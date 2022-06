Đại úy Thái Ngô Hiếu, VĐV Lương Đức Phước được tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu

Sáng 22.6, Tỉnh đoàn Đồng Nai đã tổ chức tuyên dương 12 Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2022 công tác ở nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, doanh nghiệp, công an, quân đội, thể thao…

Trong danh sách, có đại úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ của Đội PCCC - CNCH khu vực Trảng Bom (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Đồng Nai), người cứu được nhiều người đuối nước ở biển Vũng Tàu vào ngày 10.4. Sau đó Hiếu được Bộ trưởng Bộ Công an thăng hàm vượt cấp từ trung úy lên đại úy và Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Dũng cảm.

Ngoài ra, danh sách còn có VĐV Lương Đức Phước, người đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng cự ly 1.500m nam môn điền kinh tại SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5 vừa qua.





Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai là giải thưởng thường niên do Tỉnh đoàn Đồng Nai phát động, nhằm mục đích biểu dương, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc và có những đóng góp tích cực trong các hoạt động xã hội hoặc các hoạt động do Đoàn - Hội - Đội tổ chức.