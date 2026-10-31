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    Đắk Lắk có thêm nhà máy điện gió công suất 77MW

    Nguyên Nga
    Nguyên Nga
    UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 3517, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Nhà máy điện gió Ea Sin, có tổng vốn đầu tư 2.893 tỉ đồng, công suất thiết kế 77 MW.

    Dự án Nhà máy điện gió Ea Sin do Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam và Công ty CP Năng lượng tái tạo Trung Nam làm nhà đầu tư, triển khai tại xã Cư Pơng và xã Ea Khăl, tỉnh Đắk Lắk. 

    Theo phương án đầu tư, Nhà máy điện gió Ea Sin gồm hệ thống tuabin gió, trạm biến áp 220/33 kV công suất 90 MVA và hệ thống đường dây 220 kV đấu nối về Trạm biến áp 500 kV Nhà máy điện gió Ea Nam. Sản lượng điện dự kiến đạt 200 - 270 triệu kWh/năm. 

    Đáng chú ý, dự án có phương án đầu tư hạ tầng đấu nối dùng chung, chia sẻ với dự án Nhà máy điện gió Ea Sin 2. Trong đó, tuyến đường dây 220 kV gồm đoạn một mạch và đoạn ba mạch, đồng thời mở rộng các ngăn lộ tại Trạm biến áp 500 kV Nhà máy điện gió Ea Nam. Theo ông Nguyễn Tâm Thịnh - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nam - việc kết nối hạ tầng giữa các dự án là định hướng đã được doanh nghiệp chuẩn bị nhằm tối ưu hệ thống đấu nối, tạo điều kiện phát triển thêm các dự án năng lượng trong khu vực. 

    Đắk Lắk có thêm nhà máy điện gió công suất 77MW, dự kiến khai thác quý 4/2028- Ảnh 1.

    Theo Quy hoạch điện 8 điều chỉnh, mục tiêu đến 2030, tổng công suất điện gió trên bờ và gần bờ đạt 26.066 - 38.029 MW

    ẢNH: Trung Nam Group

    Trước đó, từ năm 2021, doanh nghiệp này đã đầu tư và phát triển dự án điện gió trên bờ có quy mô hơn 400 MW. Đây cũng là một trong những dự án điện gió trên bờ lớn nhất được triển khai trong giai đoạn này tại Việt Nam.

    Theo kế hoạch được phê duyệt, dự án dự kiến hoàn thành các thủ tục đầu tư, xây dựng cơ bản và đưa công trình vào khai thác, vận hành trong quý 4/2028. Đại diện Tập đoàn Trung Nam cho hay, việc tiếp tục triển khai Nhà máy điện gió Ea Sin bổ sung thêm nguồn điện từ năng lượng tái tạo cho khu vực Tây nguyên. Bên cạnh công suất phát điện, phương án kết nối và chia sẻ hạ tầng truyền tải giữa các dự án cũng là chủ trương được nêu trong Quy hoạch điện 8 điều chỉnh, phát triển nguồn điện gắn với khả năng giải tỏa công suất của lưới điện, hiệu quả truyền tải và bảo đảm vận hành hệ thống điện.

    Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng, quá trình chuyển dịch năng lượng đang mở ra những cơ hội phát triển mới. Khi hoàn thành, Nhà máy điện gió Ea Sin dự kiến cung cấp 200 - 270 triệu kWh điện mỗi năm, góp phần bổ sung nguồn cung cho hệ thống điện quốc gia.

    Nhà máy điện gió Ea Sin:

    • Công suất thiết kế: 77 MW
    • Tổng vốn đầu tư: 2.893 tỉ đồng
    • Sản lượng điện dự kiến mỗi năm: 200 - 270 triệu kWh
    • Thời gian dự kiến vận hành: Quý 4/2028

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