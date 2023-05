Điện gió, điện mặt trời mang lại tiền tỉ mỗi tháng cho các doanh nghiệp tay ngang

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 (Quy hoạch điện 8) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tiếp tục xác định ưu tiên phát triển mạnh năng lượng tái tạo gồm điện gió, điện mặt trời. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đầu tư vào điện gió, điện mặt trời cũng đã gặt hái được tiền tỉ mỗi tháng.

Nhiều doanh nghiệp thu tiền tỉ mỗi tháng từ điện mặt trời TRẦN HIẾU

Không kể những công ty trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các công ty có liên quan, nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ở các lĩnh vực khác nhau cũng đã bắt đầu rót vốn vào năng lượng tái tạo và đang ghi nhận lại doanh thu lớn. Ví dụ Công ty CP Tập đoàn Sao Mai (mã chứng khoán ASM) công bố báo cáo tài chính quý 1/2023 với doanh thu từ điện mặt trời 196 tỉ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài các nhà máy đã đưa vào vận hành, ASM còn đang đầu tư dự án năng lượng mặt trời tại Đắk Lắk, dự án điện mặt trời tại An Giang... Trước đó cả năm 2022, điện mặt trời cũng mang lại cho công ty này gần 609 tỉ đồng, tăng hơn 15 tỉ đồng so với năm 2021. Như vậy bình quân mỗi tháng trong năm vừa qua ASM cũng bỏ túi được gần 51 tỉ đồng từ điện mặt trời.

Hay Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán HDG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023 cũng đạt tổng doanh thu thuần gần 956 tỉ đồng thì có đóng góp từ thủy điện, điện mặt trời và điện gió chiếm hơn một nửa với hơn 543 tỉ đồng. So với quý 1/2022, doanh thu từ lĩnh vực điện của HDG tăng thêm hơn 65 tỉ đồng. Trước đó, báo cáo năm 2022 của công ty cũng cho thấy doanh thu từ lĩnh vực điện đạt hơn 2.115,6 tỉ đồng, tăng hơn 65% so với năm 2021 và cũng chiếm gần 60% tổng doanh thu của công ty. Bình quân mỗi tháng Hà Đô thu về được hơn 176 tỉ đồng từ lĩnh vực sản xuất và kinh doanh điện, cao hơn số thu từ lĩnh vực kinh doanh truyền thống là bất động sản.

Tương tự, Công ty CP Fecon (mã chứng khoán FCN) công bố doanh thu mảng điện năm 2022 đạt gần 143 tỉ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2021, tương đương mỗi tháng thu được gần 12 tỉ đồng. Kế hoạch đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo cũng được công ty xác định là 1 trong 3 hoạt động chính bên cạnh đầu tư dự án đô thị - khu công nghiệp và hạ tầng giao thông.

Một đơn vị khác là Công ty CP Halcom Việt Nam (mã chứng khoán HID) chuyên về buôn bán thiết bị trong xây dựng và tư vấn giám sát xây dựng... cũng báo cáo năm tài chính 2022 (kết thúc vào 31.3.2023) có doanh thu bán điện gần 92 tỉ đồng, giảm nhẹ so với con số hơn 95 tỉ đồng của năm tài chính trước đó. Doanh thu bán điện hiện chiếm hơn 36% trên tổng doanh thu của công ty. Công ty hiện đầu tư vào điện gió ở Quảng Bình, Bình Định và điện mặt trời ở Hậu Giang...