Khởi động khảo sát điện gió công suất 500 MW ngoài khơi tại TP.HCM

Ngày 13.10, tại phường Rạch Dừa, Công ty TNHH Pacifico Energy Việt Nam (Pacifico Energy) phối hợp với Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) tổ chức lễ khởi động khảo sát điện gió ngoài khơi tại TP.HCM.

Các đại biểu ấn nút khởi động khảo sát dự án ẢNH: NGUYỄN LONG

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển các dự án điện gió ngoài khơi của Pacifico Energy tại Việt Nam, chuyển từ giai đoạn chuẩn bị, hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan sang triển khai các hoạt động khảo sát kỹ thuật thực tế trên biển.

Trong năm 2026, Pacifico Energy đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường chấp thuận giao khu vực biển để thực hiện khảo sát phục vụ phát triển 2 dự án điện gió ngoài khơi, gồm dự án điện gió ngoài khơi khu vực Nam bộ, công suất dự kiến 500 MW tại vùng biển TP.HCM và dự án điện gió ngoài khơi Nam Trung bộ 3, công suất dự kiến 1.300 MW tại vùng biển tỉnh Lâm Đồng.

Đây là những dự án điện gió ngoài khơi quy mô lớn đang được Pacifico Energy xúc tiến phát triển, đưa tập đoàn trở thành một trong những nhà đầu tư nước ngoài tiên phong trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi tại Việt Nam.

Ông Phạm Quốc Anh, Chủ tịch Điều hành Pacifico Energy Việt Nam, cho biết việc khởi động chiến dịch khảo sát kỹ thuật điện gió ngoài khơi khẳng định cam kết và quyết tâm của Pacifico Energy trong việc đầu tư phát triển hạ tầng năng lượng tại Việt Nam.

Theo ông Phạm Quốc Anh, điện gió ngoài khơi không chỉ có tiềm năng cung cấp nguồn điện sạch, tin cậy và quy mô lớn cho nền kinh tế, mà còn góp phần hình thành một ngành công nghiệp mới, thu hút đầu tư quốc tế, thúc đẩy phát triển công nghệ, tạo việc làm và mở ra những cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Đồng hành cùng sự phát triển năng lượng Việt Nam

Pacifico Energy đã hiện diện và đầu tư tại Việt Nam từ năm 2017, từng bước xây dựng danh mục dự án năng lượng tái tạo thông qua việc đầu tư, phát triển và đưa vào vận hành các dự án điện mặt trời, điện gió.

Một góc khu vực cảng PTSC ẢNH: NGUYỄN LONG

Trong đó, tập đoàn đã phát triển Nhà máy điện mặt trời Mũi Né công suất 40 MW tại Lâm Đồng và đưa vào vận hành thương mại Nhà máy điện gió Sunpro công suất 30 MW tại Vĩnh Long vào tháng 12.2025.

Trên cơ sở kinh nghiệm tích lũy tại Việt Nam cùng năng lực phát triển các dự án năng lượng quy mô lớn tại Mỹ và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Pacifico Energy xác định điện gió ngoài khơi là một trong những lĩnh vực đầu tư chiến lược, dài hạn của tập đoàn tại Việt Nam.

Trong dài hạn, các dự án được kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung nguồn điện quy mô lớn, hỗ trợ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của các ngành công nghiệp, sản xuất công nghệ cao và nền kinh tế số.

Trong giai đoạn tiếp theo, tập đoàn định hướng phát triển các dự án hạ tầng năng lượng dài hạn, ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững tại Việt Nam, đồng thời đóng góp vào các lợi ích chung trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Trước đó, ngày 23.9, tại New York (Mỹ) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Nate Franklin, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Tập đoàn Pacifico Energy đã có buổi làm việc.

Tại đây, lãnh đạo Pacifico Energy đã báo cáo về tiến độ phát triển các dự án năng lượng của tập đoàn tại Việt Nam, đồng thời tái khẳng định cam kết tiếp tục mở rộng đầu tư vào các dự án hạ tầng năng lượng, góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của Việt Nam.

Việc triển khai các hoạt động khảo sát thực tế không lâu sau cuộc làm việc cấp cao tiếp tục thể hiện quyết tâm của Pacifico Energy trong việc cụ thể hóa các mục tiêu hợp tác và cam kết đầu tư bằng những hành động thiết thực.