Đắk Lắk: Dùng dao 'nói chuyện', một người bị đâm tử vong

Ngày 6.4, tin từ Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Quốc Sơn (43 tuổi, trú P.Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, sáng 15.3, Sơn điều khiển xe máy đến nhà một người quen ở P.Thành Nhất ăn nhậu. Gần trưa cùng ngày, ông P.T.C (46 tuổi, trú cùng P.Thành Nhất) đến chơi.

Lúc này, sau khi uống rượu mệt, Sơn nằm nghỉ trên ghế ở phòng khách nhà người quen. Lát sau, ông C. cầm một con dao dài khoảng 20 cm đến nắm cổ áo Sơn hù dọa và hỏi hôm qua Sơn đòi đánh ai.

Bị can Vũ Quốc Sơn tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Mọi người can ngăn nhưng ông C. vẫn dùng tay tát vào mặt Sơn. Bực tức, Sơn vào bếp lấy một con dao bầu dài khoảng 30 cm chém về phía ông C. nhưng không trúng. Sau đó, Sơn tiếp tục cầm dao đâm một nhát trúng vào vùng ngực ông C. khiến nạn nhân gục xuống.



Ông C. được những người xung quanh đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trước khi đến bệnh viện.

Theo kết luận giám định pháp y, ông C. tử vong vì vết thương thấu ngực trái làm thủng tim dẫn đến suy tuần hoàn cấp do mất máu.