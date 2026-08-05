Đắk Lắk hẹn du khách với Lễ hội Sầu riêng quy mô cấp tỉnh

Ngày 5.8, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động của Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026.

Phát biểu tại họp báo, ông Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh những nông dân, doanh nghiệp và các tổ chức đã góp phần xây dựng, phát triển thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk. Đồng thời, đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Đắk Lắk; giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, tiềm năng du lịch, cơ hội đầu tư và môi trường phát triển của địa phương đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Họp báo thông tin lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 ẢNH: HỮU TÚ

"Đây là lần đầu tiên Đắk Lắk tổ chức Lễ hội Sầu riêng với quy mô cấp tỉnh. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ trở thành hoạt động văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại thường niên, góp phần phát triển ngành hàng sầu riêng theo hướng hiện đại, bền vững; tăng cường liên kết giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu, đồng thời tạo động lực phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm gắn với bản sắc văn hóa Tây nguyên", ông Đào Mỹ nhấn mạnh.

Tại họp báo, ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở VH-TT-DL Đắk Lắk, cho biết Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 sẽ gồm 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước lễ hội nhằm tuyên truyền, quảng bá và 15 hoạt động được tổ chức trong thời gian chính thức của lễ hội.

Bên cạnh các chương trình chính, ban tổ chức đang hoàn thiện hoạt động kích cầu du lịch "Check-in lễ hội – Nhận quà liền tay" với ứng dụng, booth check-in, thể lệ và phương án vận hành; đồng thời tiếp tục vận động các phần quà, voucher lưu trú, tham quan và sử dụng dịch vụ du lịch dành cho du khách.

Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 sẽ khai mạc vào ngày 15.8 ẢNH: HỮU TÚ

Mô hình check-in "Chiếc gùi sầu riêng" tại quảng trường 10.3 đã được lựa chọn đơn vị thi công, triển khai xây dựng và hoàn tất hồ sơ đăng ký xác lập kỷ lục Việt Nam.

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 sẽ khai mạc lúc 20 giờ ngày 15.8 tại quảng trường 10.3 (phường Buôn Ma Thuột).