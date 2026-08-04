'Thần tốc' hỗ trợ 3 tỉnh cấp mã số vùng trồng xuất khẩu sầu riêng

Chủ tịch xã được trao quyền cấp mã số vùng trồng

Ngày 4.8, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP ngày 31.7 của Chính phủ quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói cho nông sản, trong đó có sầu riêng, khi loại "trái cây tỉ đô" này sắp vào vụ thu hoạch cao điểm.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chỉ đạo tập trung hỗ trợ cấp mã số vùng trồng cho 2 mặt hàng trọng điểm là sầu riêng, cà phê

ẢNH: PHAN HẬU

Theo ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP có nhiều điểm mới. Cụ thể, toàn bộ quy trình cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói trên môi trường số, thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống xử lý nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Chủ tịch UBND cấp xã được giao thực hiện thủ tục cấp, cấp lại mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói; đồng thời thực hiện hậu kiểm, quản lý, thu hồi, tạm dừng hoặc khôi phục mã số theo quy định.

Đặc biệt, thời gian xử lý thủ tục hành chính cấp mã số vùng trồng từ 14 ngày được rút ngắn xuống còn 3 ngày đối với trường hợp tổ chức, cá nhân không đăng ký xuất khẩu và 10 ngày đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký xuất khẩu đến các thị trường có yêu cầu về mã số.

Bà Đặng Thị Thủy, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh mã số vùng trồng, mã số cơ sở là "chìa khóa" nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường xuất khẩu. Đắk Lắk đang mở chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm số hóa toàn bộ dữ liệu vùng trồng sầu riêng, tích hợp vào hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản toàn tỉnh.

Bà Thủy đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh việc phê duyệt 253 mã số vùng trồng và 93 mã số cơ sở đóng gói đã hoàn thiện hồ sơ, để kịp sử dụng trong mùa thu hoạch sầu riêng năm nay.

PGS-TS Nguyễn Kim Vân, Phó chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật Việt Nam, cho rằng, Nghị quyết số 36 đi sâu vào giải quyết vấn đề gốc rễ và giá trị của mã số vùng trồng. Đây là cơ sở để truy xuất nguồn gốc và cần thiết ở tất cả các mặt hàng nông sản.

"Khi có mã số vùng trồng, các cơ quan chức năng sẽ nắm được đầy đủ quy trình kỹ thuật canh tác, kiểm soát được dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất trên nông sản và có thể truy xuất nguồn gốc khi gặp sự cố, đảm bảo an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong nước, xuất khẩu", ông Vân nói.

Lập đoàn công tác sang Trung Quốc tháo gỡ khó khăn xuất khẩu sầu riêng

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định, Nghị quyết 36 nhằm giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong thời gian qua. Cụ thể, quy định mới sẽ bỏ điều kiện diện tích tối thiểu (trước đây quy định từ 10 ha trở lên) và chấp nhận cấp mã số cho diện tích cây trồng xen.

Tuy nhiên, việc bỏ quy định diện tích tối thiểu hay chấp nhận trồng xen không phải để hạ chuẩn hay cấp mã số tràn lan, mà để công khai, minh bạch hơn. Mã số vùng trồng được cấp gắn với trách nhiệm cao hơn, yêu cầu quy trình sản xuất phải chuẩn, sạch hơn để đáp ứng đòi hỏi truy xuất nguồn gốc.

Đặc biệt, quá trình cấp mã số vùng trồng lần này sẽ được tích hợp và làm song song với chiến dịch xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn quốc, việc xác định đúng "gốc" thửa đất là nền tảng cốt lõi để thực hiện truy xuất nguồn gốc nông sản minh bạch.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lưu ý người dân và doanh nghiệp, mã số vùng trồng chỉ là 1/3 điều kiện tối thiểu để nông sản đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, 2 điều kiện bắt buộc đi kèm là quy trình sản xuất chuẩn và nhật ký ghi chép sản xuất đầy đủ. Các doanh nghiệp, người dân phải thực hiện đồng bộ 3 yếu tố này, đây là yêu cầu bắt buộc từ các thị trường nhập khẩu để xây dựng niềm tin, thương hiệu cho nông sản Việt Nam.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thành lập các tổ công tác, hỗ trợ các địa phương giải quyết dứt điểm thủ tục cấp mã số vùng trồng. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ ưu tiên hỗ trợ 3 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng triển khai "chiến dịch 30 ngày đêm" cấp mã số vùng trồng cho các mặt hàng nông sản chủ lực như sầu riêng, cà phê...

Ngay trong tháng 8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ có đoàn công tác sang làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc để trao đổi thông tin mới về cấp, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đối với các mặt hàng nông sản xuất khẩu sang thị trường này. Trong đó, hai bên sẽ thảo luận về các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu sầu riêng khi loại trái cây này sắp vào mùa cao điểm.