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Sầu riêng rộng cửa khi có thêm 18 phòng thử nghiệm được Trung Quốc công nhận

Chí Nhân
Chí Nhân
Thêm 18 phòng thử nghiệm vàng O và Cadimi của Việt Nam chính thức được Trung Quốc công nhận và đi vào hoạt động. Điều này mở ra cơ hội lớn cho hoạt động xuất khẩu khi sầu riêng Tây nguyên vào vụ thu hoạch rộ.

Theo Công văn số 3227/TTTV-ATTPMT của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ngày 3.8, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã hoàn thành xác nhận mẫu báo cáo thử nghiệm của 18 phòng thử nghiệm của Việt Nam và chính thức công nhận hoạt động của các đơn vị này từ 31.7. Đây là tin vui với người dân trồng sầu riêng vùng Tây nguyên.

Sầu riêng rộng cửa khi có thêm 18 phòng thử nghiệm được Trung Quốc công nhận - Ảnh 1.

Sầu riêng thêm cơ hội xuất khẩu khi có thêm 18 phòng thử nghiệm chính thức được Trung Quốc chấp thuận kết quả

ẢNH: DUY TÂN

Trong số 18 phòng này có 12 phòng được công nhận mới và 6 phòng được khôi phục phạm vi hoạt động đối với chỉ tiêu Cadimi. Đây cũng là lần có số lượng phòng thử nghiệm được công nhận nhiều nhất. Như vậy, hiện hệ thống phòng thử nghiệm của Việt Nam được GACC chấp thuận là 50 đơn vị.

Trong số đó, có 48 phòng thử nghiệm được phép phân tích Cadimi và 39 phòng phòng được phép phân tích vàng O.

Bên cạnh số lượng lớn các phòng tập trung ở Hà Nội và TP.HCM, đã xuất hiện thêm nhiều phòng ở các địa phương như Lâm Đồng và Gia Lai.

Để đảm bảo hoạt động kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc được thực hiện đúng quy định, khách quan và chính xác, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở An toàn thực phẩm cùng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường chủ động kiểm tra, giám sát và hướng dẫn chuyên môn đối với hoạt động của các phòng thử nghiệm nêu trên theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Bảo đảm việc phân tích và trả kết quả thử nghiệm tuân thủ các quy định hiện hành.

Ngày 7.7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã công khai danh sách cơ sở kiểm nghiệm được GACC chấp nhận kiểm nghiệm chỉ tiêu Cadimi và vàng O trong sầu riêng và mít xuất khẩu sang Trung Quốc.

Sầu riêng rộng cửa khi có thêm 18 phòng thử nghiệm được Trung Quốc công nhận - Ảnh 2.

Theo các chuyên gia, đây là tín hiệu đáng mừng với ngành hàng tỉ USD sầu riêng cũng như nông nghiệp nói chung. Điều này đặc biệt quan trọng khi thị trường Trung Quốc ngày càng khó tính, nhất là trong bối cảnh yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm ngày càng cao.

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