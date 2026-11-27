Ngày 27.11, theo thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk, tại kỳ họp thứ 13, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với một đảng viên và cảnh cáo một đảng viên.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Khuya, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Buôn Hồ (cũ).

Ông Khuya đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và quản lý, sử dụng tài chính; vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm này gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và nơi công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phạm Ngọc Thanh, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên cũ).

Ông Thanh vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và nơi công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ngoài ra, qua giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk nhận thấy Đảng ủy xã Krông Pắk còn một số tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc và kê khai tài sản, thu nhập.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã Krông Pắk và các đảng viên được giám sát nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra và báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.