Ngày 26.11, Ủy ban Kiểm tra T.Ư họp kỳ thứ 17 dưới sự chủ trì của ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Tại kỳ họp, tiếp tục xem xét kết quả kiểm điểm, trách nhiệm của các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm liên quan cuốn sách Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng, Ủy ban Kiểm tra T.Ư cho biết, các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đã nghiêm túc kiểm điểm, nhận trách nhiệm và tự nhận hình thức kỷ luật.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và quy định của Đảng, qua các kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã quyết định khai trừ khỏi Đảng 3 đảng viên; cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với một đảng viên; cảnh cáo 2 tổ chức đảng và 2 đảng viên; khiển trách một tổ chức đảng và 24 đảng viên. Ngoài ra, 51 tổ chức đảng và 97 đảng viên có liên quan bị yêu cầu kiểm điểm.

Trước đó, tại kỳ họp lần thứ 13, Ủy ban Kiểm tra T.Ư xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kết quả kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với Chi bộ Cục Xuất bản, In và Phát hành nhiệm kỳ 2025 - 2030 thuộc Đảng bộ Bộ VH-TT-DL cùng một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan.

Theo kết luận, Chi bộ Cục Xuất bản, In và Phát hành nhiệm kỳ 2025 - 2030 và một số tổ chức đảng, đảng viên liên quan đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác đọc lưu chiểu, đăng tin, đưa tin, viết bài, gây dư luận xấu.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư nhận định những vi phạm này đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyết định khiển trách Chi bộ Cục Xuất bản, In và Phát hành nhiệm kỳ 2025 - 2030 cùng 23 đảng viên; cảnh cáo 2 đảng viên.