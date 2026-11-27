Ngày 27.11, lãnh đạo Trường tiểu học Phạm Hồng Thái (xã Quảng Phú, Đắk Lắk) cho biết thông tin nhà trường tổ chức cho học sinh học bù Ngày Văn hóa Việt Nam là không đúng sự thật.

Theo vị lãnh đạo này, nhà trường không tổ chức dạy bù sau kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11). Tuy nhiên, trường sẽ xây dựng kế hoạch dạy bù cho ngày nghỉ trước đó (20.11). Bộ phận chuyên môn đang tính toán phương án phù hợp, bảo đảm học sinh không bị hụt kiến thức do nghỉ học.

Thông tin Trường tiểu học Phạm Hồng Thái (Đắk Lắk) tổ chức học bù Ngày Văn hóa Việt Nam là không đúng sự thật ẢNH: CTV

Qua kiểm tra kỹ năng đọc, nhà trường ghi nhận hơn 200 học sinh còn đọc yếu, chưa lưu loát. Vì vậy, trường tổ chức dạy bù, phụ đạo nhằm nâng cao chất lượng học tập, đặc biệt chú trọng rèn kỹ năng ngôn ngữ cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số.

Trường tiểu học Phạm Hồng Thái hiện có hơn 1.000 học sinh, trong đó khoảng 75% là học sinh đồng bào dân tộc thiểu số.

Lãnh đạo nhà trường cũng cho biết có tình trạng một số giáo viên dạy thêm ngoài giờ. Đối với vấn đề này, trường chỉ có thể nhắc nhở và báo cáo cấp trên, không có thẩm quyền xử phạt hành chính hoặc kỷ luật. Đồng thời, vị lãnh đạo khẳng định không có chuyện phụ huynh phản ánh việc con em phải đi học bù vào ngày cuối tuần để củng cố kiến thức.

Cùng ngày, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Quảng Phú cho biết học sinh được nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam không phải học bù theo quy định. Trong khi đó, ngành giáo dục không có quy định cho học sinh nghỉ học ngày 20.11 nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Việc Trường tiểu học Phạm Hồng Thái cho học sinh nghỉ ngày này là sự linh động của nhà trường.