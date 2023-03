Đắk Lắk: Khởi tố người mẹ đánh chết con trai

Ngày 16.3, tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với H'Mĭm Niê (54 tuổi, trú xã Ea Tul, H.Cư Mgar, Đắk Lắk) để điều tra về tội giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 5.3, Y Khai Niê (27 tuổi, con trai của bị can H'Mĭm) được phát hiện tử vong trong phòng ngủ của gia đình với nhiều dấu vết bất thường.

Bị can H’Mĭm tại cơ quan điều tra. VIỆN KSND ĐẮK LẮK CUNG CẤP

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an H.Cư M'gar và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân tử vong của Y Khai Niê.

Đến trưa 7.3, bị can H'Mĭm Niê đến công an địa phương đầu thú, khai nhận mình là hung thủ gây ra cái chết của Y Khai.

Tại cơ quan điều tra, bị can H'Mĭm khai do Y Khai Niê lười lao động, thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt, chơi bời cùng bạn bè. Để có tiền đàn đúm, Y Khai Niê đã bán xe máy của gia đình, nhiều lần xin tiền mẹ, dọa đánh mẹ và người thân.

Chiếc búa được cho là hung khí gây án VIỆN KSND ĐẮK LẮK

Đến ngày 5.3, Y Khai Niê nhậu say, về nhà đòi bị can H'Mĭm cho 5 triệu đồng. Khi bị can H'Mĭm nói không có tiền, Y Khai Niê chửi bới, dọa giết người thân trong nhà rồi bỏ vào phòng ngủ.

Do quá bực tức, bị can H'Mĭm lấy búa (có cán bằng gỗ, phần đầu búa bằng sắt) đánh vào vùng sau đầu, vùng ngực và lưng của Y Khai Niê khi người này đang ngủ. Sau khi thấy con trai chết, bị can H'Mĭm gọi điện cho người thân trong gia đình, bịa chuyện Y Khai Niê chết do té xe.