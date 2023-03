Hải Phòng: Hung thủ sát hại vợ và bố mẹ vợ ra đầu thú

Rạng sáng 3.3, nghi phạm Hà Đình Hạ (40 tuổi, trú tại thôn 6, xã Lại Xuân, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) đã ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi giết người sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án mạng.

Hiện trường xảy ra án mạng là căn nhà của bố mẹ vợ Hà Đình Hạ tại xã An Hưng, H.An Dương (TP.Hải Phòng) G.L

Bước đầu, Hạ khai nhận với cơ quan công an, do mâu thuẫn gia đình, 2 vợ chồng Hạ sống ly thân; người vợ bế con chung 3 tuổi về nhà bố mẹ đẻ ở thôn Đồng Hải, xã An Hưng, H.An Dương (TP.Hải Phòng) tạm lánh, trong thời gian chờ tòa thụ lý đơn xin ly hôn.

Đêm 2.3, Hạ mang theo dao tìm đến nhà bố mẹ vợ gây án, rồi bỏ trốn.

Kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định vợ Hạ là chị Vũ Thị Hạnh bị đâm tổng cộng 23 nhát, tử vong tại chỗ; ông Vũ Văn Hoan (bố chị Hạnh) bị đâm 1 nhát vào ổ bụng và bà Phan Thị Đan (mẹ chị Hạnh) bị 1 nhát đâm thấu ngực, đang được điều trị ở bệnh viện.

Hạ là lao động tự do, có 1 tiền án, từng có 1 đời vợ và 3 con riêng. Sau khi kết hôn với chị Hạnh, 2 người có với nhau 1 con chung 3 tuổi.