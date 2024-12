Đắk Lắk ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ

Sáng 15.12, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Các lực lượng trấn áp tội phạm tại lễ ra quân ẢNH: HỮU TÚ

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết thời điểm cuối năm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán và trước thềm các sự kiện trọng đại của dân tộc, các thế lực thù địch phản động, các đối tượng vi phạm pháp luật sẽ có nhiều diễn biến phức tạp gia tăng, đòi hỏi công tác đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn xã hội phải được tăng cường với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt, kịp thời và hiệu quả nhất.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, phát biểu tại lễ ra quân ẢNH: HỮU TÚ

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống tội phạm với phương châm "phòng ngừa là chính"; hết sức quan tâm đến công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ; hạn chế tối đa các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, các ứng dụng mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở; trong đó ưu tiên các nhóm có nguy cơ cao tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp.

Công an tỉnh Đắk Lắk diễu hành tại một số tuyến đường ở TP.Buôn Ma Thuột ẢNH: HỮU TÚ

Xe đặc chủng xuất hiện trong lễ ra quân ẢNH: HỮU TÚ

"Củng cố đổi mới, nâng cao phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng thiết thực, đi vào đời sống của người dân; xây dựng các mô hình nhân dân tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải tại cơ sở; hệ thống camera giám sát an ninh công cộng", thiếu tướng Lê Vinh Quy nói.