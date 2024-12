Đề xuất nhân rộng mô hình tuần tra ở biển Đà Nẵng

Công an TP.Đà Nẵng cho rằng, sau 1 năm hoạt động, mô hình phòng chống tội phạm là Tổ phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh trật tự du lịch biển Đà Nẵng đạt loại tốt và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, thu hút các ngành, tổ chức, đoàn thể và đông đảo người dân, du khách ủng hộ. Mô hình đóng góp vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế du lịch biển của Đà Nẵng.

Tổ phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh trật tự du lịch biển Đà Nẵng ra mắt tháng 8.2023

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Trước đó, tháng 8.2023, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng xây dựng và ra mắt mô hình phòng chống tội phạm là Tổ phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh trật tự du lịch biển Đà Nẵng.

Kết quả, trong năm qua, tổ phối hợp đã tuần tra 1.536 lượt với 7.680 lượt thành viên; tìm người thân cho hơn 400 trẻ đi lạc, giải tỏa 10 điểm giữ xe trái phép, xử lý 35 trường hợp hàng rong, hơn 60 vụ ăn uống mở "loa kẹo kéo" vào ban đêm.

Lực lượng ứng cứu 924 trường hợp đuối nước, tìm lại tư trang cho 105 trường hợp đánh rơi (trong đó có 12 du khách nước ngoài), nhiều vụ tài sản giá trị lớn (trên 100 triệu đồng). Tổ phối hợp đã hóa trang, mật phục bắt giữ 53 vụ/85 nghi phạm gây rối trật tự công cộng, trộm cắp.

Lực lượng phối hợp của Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và Công an P.Khuê Mỹ bắt 2 nghi phạm trộm cắp vào chiều 14.8.2023 tại biển Đà Nẵng ẢNH: NGUYỄN TÚ

Hồi tháng 10, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 138 (chương trình quốc gia phòng chống tội phạm) Bộ Công an do đại tá Nguyễn Phong Thịnh, Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đã khảo sát hoạt động mô hình Tổ phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh trật tự du lịch biển Đà Nẵng.

"Kết quả trên góp phần rất quan trọng trong đảm bảo an ninh trật tự tuyến biển, kịp thời giải quyết các vụ việc; không để xảy ra hoang mang, lo lắng cho du khách, đảm bảo an toàn và an tâm cho người dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố du lịch an toàn cho du khách", đại tá Nguyễn Phong Thịnh nói.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 138 Bộ Công an khảo sát mô hình tại Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng ẢNH: NGUYỄN TÚ

Công an TP.Đà Nẵng cho rằng, việc xây dựng, nhân rộng mô hình Tổ phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh trật tự du lịch biển là cách làm sáng tạo, cần thiết, có hiệu quả thiết thực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương, nhất là các địa phương phát triển dịch vụ du lịch.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho biết sự an toàn của người dân và du khách là điều kiện tiên quyết quyết định thương hiệu du lịch của TP.Đà Nẵng, đồng thời là giá trị quan trọng nhất trong tiêu chí phát triển của mỗi địa phương. Vì vậy, Công an TP.Đà Nẵng đề xuất Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Công an nhân rộng mô hình này trên toàn quốc.