Lật tẩy thủ đoạn của kẻ chuyên trộm cắp ở biển Đà Nẵng

Ngày 25.10, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) tạm giữ nghi phạm trà trộn làm khách tắm biển Đà Nẵng để trộm cắp tài sản.



Nghi phạm bị tạm giữ là Hồ Ngọc Việt (19 tuổi, ngụ thôn Sơn Hà, xã Kim Thạch, H.Vĩnh Linh, Quảng Trị, tạm trú đường Nguyễn Tất Thành, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Trước đó, trong ngày 23.10, lực lượng Đội Quản lý trật tự du lịch (Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng) phát hiện Hồ Ngọc Việt có biểu hiện nghi vấn nên triển khai lực lượng theo dõi, giám sát.

Việt để áo, dép của Việt bên cạnh (khoanh đỏ) rồi lục túi xách của du khách ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cũng báo Công an P.Phước Mỹ (Q.Sơn Trà) phối hợp để kịp thời ngăn chặn.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, tại bãi biển khu vực ngã ba Nguyễn Văn Thoại - Võ Nguyên Giáp (P.Phước Mỹ), lực lượng Đội Quản lý trật tự du lịch gồm Tổ trưởng tổ 2 Phan Thanh Trinh, nhân viên tổ 2 Phạm Nhữ Đông và nhân viên tổ 4 Hồ Minh Hải phát hiện Hồ Ngọc Việt lục túi xách của người khác, trộm cắp tài sản.

Việt bị lực lượng bắt quả tang với tang vật trộm cắp ẢNH: NGUYỄN TÚ

Đội Quản lý trật tự du lịch đã báo Công an P.Phước Mỹ phối hợp bắt giữ Hồ Ngọc Việt, thu hồi tài sản gồm 1 iPhone XR và 500.000 đồng của du khách quốc tịch Pháp là anh Paul Ménager (23 tuổi, tạm trú tại khách sạn đường An Thượng 30, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Việt còn trộm cắp 7 vụ khác tại khu vực biển Mỹ Khê. Tuy trẻ tuổi nhưng Việt hoạt động trộm cắp chuyên nghiệp, Việt từ Quảng Trị vào TP.Đà Nẵng thuê căn hộ ở khu vực vịnh Đà Nẵng để tạm trú.

Công an P.Phước Mỹ áp tải Việt lập biên bản hiện trường ẢNH: NGUYỄN TÚ

Hằng ngày, thủ đoạn của Việt là trà trộn ở bãi biển, theo dõi khách tắm biển để tài sản trên bãi cát rồi chờ đợi, khi khách xuống nước, Việt đến để tư trang của mình cạnh tài sản của khách.

Việt khai nhận thủ đoạn này nhằm đối phó khi bị khổ chủ phát hiện, Việt sẽ giải thích lấy nhầm đồ đạc.

Clip Hồ Ngọc Việt bị bắt quả tang trộm cắp tài sản của khách để ở bãi cát biển Đà Nẵng

Tuy nhiên mọi hành vi của Việt đã bị lực lượng Đội Quản lý trật tự du lịch giám sát, theo dõi, cùng lực lượng công an bắt giữ.

Theo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP.Đà Nẵng, thời gian qua dù cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền với nhiều hình thức, nhưng một số người dân, du khách vẫn chủ quan không gửi tư trang ở các bãi tắm, mà để dưới bãi cát rồi xuống nước, khiến một số kẻ gian lợi dụng trộm cắp.

Ban quản lý đã phối hợp công an địa phương liên tục giám sát, phát hiện các nghi phạm và mật phục bắt giữ.