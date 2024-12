Công an tỉnh Đồng Nai ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp tết

Theo đó, đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 diễn ra từ ngày 15.12.2024 đến ngày 14.2.2025, nhằm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo thế chủ động trong mọi tình huống, không để xảy ra đột biến; bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện, lễ hội và hoạt động vui chơi, giải trí của người dân.

Buổi ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 ẢNH: LÊ LÂM

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đề nghị Công an tỉnh tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp tập trung nắm chắc tình hình, chủ động từ sớm, từ xa; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo tại lễ ra quân ẢNH: LÊ LÂM

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị tập trung đấu tranh quyết liệt, triệt phá các băng nhóm tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến "tín dụng đen", tội phạm đường phố, tội phạm cướp, cướp giật, lừa đảo, trộm cắp tài sản; tội phạm ma túy, các tụ điểm tệ nạn xã hội. Giữ vững môi trường an ninh, an toàn phục vụ các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn Đồng Nai, phục vụ người dân vui xuân, đón tết an toàn, bình yên.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phát biểu tại điểm ra quân ẢNH: LÊ LÂM

Dịp này, một số tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm đã được Bộ Công an và UBND tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen.