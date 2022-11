Đắk Lắk: Rủ 'bạn lang thang' đột nhập trường học cũ trộm hàng chục máy tính xách tay

Ngày 8.11, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tài (17 tuổi, trú H.Ea H’leo, Đắk Lắk) và L.V.K (16 tuổi, trú H.Bát Xát, Lào Cai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tài và K. được xác định là 2 nghi phạm trong vụ đột nhập một trường học trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột trộm cắp hàng chục chiếc máy tính xách tay (laptop).

Trước đó, ngày 17.10, Công an TP Buôn Ma Thuột nhận được tin báo xảy ra vụ kẻ gian lấy cắp 16 chiếc laptop tại Trường THCS và THPT Đông Du, P.Tân An. Theo camera an ninh ghi lại, khoảng 23 giờ 30 ngày 16.10, có 2 người trùm mặt, đeo găng tay trèo tường đột nhập vào trường.

Nhóm này kéo cửa sổ vào 7 lớp học lấy 15 chiếc laptop của học sinh và 1 chiếc của giáo viên cùng số tiền gần 500.000 đồng.

Lần theo các dấu vết thu thập được, Công an TP.Buôn Ma Thuột xác định nhóm trộm trốn đến TP.HCM, sau đó ra tỉnh Vĩnh Phúc. Một tổ trinh sát được phân công ra Vĩnh Phúc, bắt giữ được nhóm gây ra vụ trộm là Nguyễn Văn Tài và L.V.K.





Tại cơ quan điều tra, 2 nghi can này khai nhận quen biết nhau khi cùng sống lang thang một thời gian ở Bà Rịa – Vũng Tàu. Sau đó, Tài rủ K. về nhà mình ở Đắk Lắk chơi.

Tài từng học 2 năm lớp 6 và lớp 7 tại trường THCS và THPT Đông Du nên biết rõ quy luật hoạt động của nhà trường và rủ K. đột nhập trường cũ trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài.

Trong số laptop trộm cắp được, 1 chiếc bị rơi lại trong lúc Tài và K. nhảy qua tường rào của trường, 6 chiếc tiêu thụ ở TP.HCM, còn lại tiêu thụ ở Vĩnh Phúc. Trước đó, vào năm 2020, Tài từng đột nhập trường cũ trộm cắp tài sản nhưng chưa đủ tuổi xử lý hình sự, chỉ được giáo dục tại địa phương.