Đắk Lắk thiệt hại hơn 7.000 tỉ đồng do mưa lũ

Hữu Tú
Hữu Tú
21/12/2025 15:47 GMT+7

Trận lũ lịch sử vừa qua khiến tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng về người và tài sản (ước tính hơn 7.000 tỉ đồng). Chính quyền địa phương đang dốc toàn lực để hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Ngày 21.12, Sở NN-MT Đắk Lắk cho biết đợt mưa lũ lịch sử và bão Kalmaegi (bão số 13) đã gây thiệt hại nặng nề đối với người dân tại 40 xã, phường (34 xã phía đông và 6 xã phía tây) trên địa bàn.

Về lĩnh vực nông nghiệp, hơn 29.400 ha cây trồng bị hư hại, hơn 941.000 gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Thiệt hại ước tính hơn 3.600 tỉ đồng, trong đó riêng lĩnh vực thủy sản thiệt hại hơn 2.000 tỉ đồng. Tổng thiệt hại toàn tỉnh do mưa lũ là hơn 7.000 tỉ đồng. 

Lúa giống của người dân bị cuốn trôi hoàn toàn khoảng 2.600 tấn, ngành nông nghiệp đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ khẩn cấp 75 tấn lúa giống cùng 3 tấn hạt giống rau màu các loại. Ngoài ra, hơn 10.000 cây chuối giống cũng được chuyển đến tay người dân để khôi phục vườn cây ăn trái.

Đắk Lắk thiệt hại hơn 7.000 tỉ đồng sau bão lũ- Ảnh 1.

Nhiều hệ thống kênh mương ở phía đông Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ) bị nước lũ tàn phá

ẢNH: HỮU TÚ

Đối với ngành chăn nuôi, dự kiến ngày 20.1.2026, Sở NN-MT Đắk Lắk sẽ phối hợp các doanh nghiệp để hỗ trợ 30.000 con giống, thức ăn chăn nuôi cho các hộ dân sau khi công tác tiêu độc khử trùng môi trường hoàn tất.

Đáng chú ý, hệ thống kênh mương bị hư hỏng nặng đang được khẩn trương sửa chữa, phấn đấu hoàn thành trước ngày 10.1.2026 để kịp xuống giống. Do đó, việc đảm bảo tưới tiêu cho hơn 9.000 ha lúa vụ đông xuân đang gặp nhiều khó khăn.

Dự kiến, lịch gieo lúa vụ đông xuân sẽ chậm hơn mọi năm khoảng 10 ngày. Trong trường hợp các vùng nước tiêu không đảm bảo, ngành nông nghiệp đã chuẩn bị sẵn phương án thay đổi cơ cấu cây trồng để đảm bảo người dân vẫn có thu nhập.

Sở NN-MT Đắk Lắk đang huy động toàn bộ lực lượng, làm tăng cường ban đêm, khắc phục, hỗ trợ người dân tái thiết sinh kế sau mưa lũ. Đồng thời, sở đã gửi văn bản đến UBND tỉnh, kiến nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí.

Trận mưa lũ lịch sử ở Đắk Lắk: 113 người tử vong

Trận mưa lũ lịch sử ở Đắk Lắk: 113 người tử vong

Ngày 19.12, tại cuộc họp báo định kỳ tháng 11, ông Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã có thông tin mới đến báo chí về số liệu thống kê người tử vong trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
