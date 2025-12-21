Đắk Lắk thiệt hại hơn 7.000 tỉ đồng do mưa lũ

Ngày 21.12, Sở NN-MT Đắk Lắk cho biết đợt mưa lũ lịch sử và bão Kalmaegi (bão số 13) đã gây thiệt hại nặng nề đối với người dân tại 40 xã, phường (34 xã phía đông và 6 xã phía tây) trên địa bàn.

Về lĩnh vực nông nghiệp, hơn 29.400 ha cây trồng bị hư hại, hơn 941.000 gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Thiệt hại ước tính hơn 3.600 tỉ đồng, trong đó riêng lĩnh vực thủy sản thiệt hại hơn 2.000 tỉ đồng. Tổng thiệt hại toàn tỉnh do mưa lũ là hơn 7.000 tỉ đồng.

Lúa giống của người dân bị cuốn trôi hoàn toàn khoảng 2.600 tấn, ngành nông nghiệp đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ khẩn cấp 75 tấn lúa giống cùng 3 tấn hạt giống rau màu các loại. Ngoài ra, hơn 10.000 cây chuối giống cũng được chuyển đến tay người dân để khôi phục vườn cây ăn trái.

Nhiều hệ thống kênh mương ở phía đông Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ) bị nước lũ tàn phá ẢNH: HỮU TÚ

Đối với ngành chăn nuôi, dự kiến ngày 20.1.2026, Sở NN-MT Đắk Lắk sẽ phối hợp các doanh nghiệp để hỗ trợ 30.000 con giống, thức ăn chăn nuôi cho các hộ dân sau khi công tác tiêu độc khử trùng môi trường hoàn tất.

Đáng chú ý, hệ thống kênh mương bị hư hỏng nặng đang được khẩn trương sửa chữa, phấn đấu hoàn thành trước ngày 10.1.2026 để kịp xuống giống. Do đó, việc đảm bảo tưới tiêu cho hơn 9.000 ha lúa vụ đông xuân đang gặp nhiều khó khăn.

Dự kiến, lịch gieo lúa vụ đông xuân sẽ chậm hơn mọi năm khoảng 10 ngày. Trong trường hợp các vùng nước tiêu không đảm bảo, ngành nông nghiệp đã chuẩn bị sẵn phương án thay đổi cơ cấu cây trồng để đảm bảo người dân vẫn có thu nhập.

Sở NN-MT Đắk Lắk đang huy động toàn bộ lực lượng, làm tăng cường ban đêm, khắc phục, hỗ trợ người dân tái thiết sinh kế sau mưa lũ. Đồng thời, sở đã gửi văn bản đến UBND tỉnh, kiến nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí.