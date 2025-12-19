Tại sao Đắk Lắk mất thông tin liên lạc gần 40% trong mưa bão?

Ngày 19.12, tại cuộc họp báo định kỳ tháng 11 của Đắk Lắk, đại diện Sở KH-CN cho biết, đợt thiên tai vừa qua đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng viễn thông trên địa bàn, đặc biệt là khu vực phía đông (thuộc tỉnh Phú Yên cũ). Theo thống kê, tại các xã chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão lũ, tỷ lệ mất thông tin liên lạc gần 40%.

Đại diện sở KH-CN Đắk Lắk thông tin, nguyên nhân chính là do bão khiến các trạm BTS bị lệch hướng phát sóng hoặc hư hỏng thiết bị kỹ thuật. Tình trạng ngập lụt và sạt lở kéo dài khiến việc tiếp cận các trạm này để tiếp nhiên liệu cho máy phát điện gặp rất nhiều khó khăn.

Đại diện Sở KH-CN Đắk Lắk nêu nguyên nhân mất thông tin liên lạc diện rộng trong lúc tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp ẢNH: HỮU TÚ

Sở KH-CN Đắk Lắk đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị viễn thông thành lập các tổ công tác cơ động. Các đội kỹ thuật đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để đánh giá thiệt hại và triển khai phương án khôi phục thông tin. Đến ngày 26.11, hệ thống liên lạc cơ bản được khôi phục tại các địa bàn xã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Vị đại diện này cho biết thêm, nhiều nhà mạng cùng đặt thiết bị trên một cột ăng ten hoặc sử dụng chung hạ tầng tại một vị trí. Khi xảy ra sự cố mất điện diện rộng, các máy phát điện dự phòng chỉ có thể duy trì hoạt động từ 4 - 8 giờ. Nếu không thể tiếp cận để tiếp nhiên liệu cho máy phát điện thì toàn bộ các nhà mạng tại khu vực sẽ cùng lúc mất tín hiệu.

"Chúng tôi sẽ hướng tới việc tối ưu hóa nguồn lực giữa các nhà mạng. Trong tình huống khẩn cấp, thay vì vận hành riêng lẻ, các đơn vị sẽ phối hợp để sử dụng chung hạ tầng một cách hiệu quả nhất. Mục tiêu là đảm bảo người dân vùng lũ vẫn có thể giữ liên lạc với bên ngoài", đại diện Sở KH-CN Đắk Lắk nhấn mạnh.