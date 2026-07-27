Đắk Lắk truy tặng 7 Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Ngày 27.7, tại phường Tuy Hòa, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng và trao tặng các hình thức khen thưởng của Chủ tịch nước.

Đắk Lắk tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước cho 7 Bà mẹ Việt Nam anh hùng ẢNH: HỮU TÚ

Tham dự buổi lễ có ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; bà Cao Thị Hòa An, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng thân nhân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Hữu Huy cho biết đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 3.008 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó còn 41 mẹ còn sống. Theo ông, những con số này không chỉ phản ánh số lượng mà còn là minh chứng cho sự hy sinh to lớn của nhiều gia đình trên mảnh đất Đắk Lắk anh hùng.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: HỮU TÚ

Ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công; rà soát, hoàn thiện hồ sơ các trường hợp còn vướng mắc để bảo đảm không bỏ sót người đủ điều kiện được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

"Tỉnh sẽ thực hiện đầy đủ các chế độ ưu đãi đối với người có công; nâng cao chất lượng chăm sóc, phụng dưỡng các mẹ còn sống; đồng thời huy động nguồn lực xã hội tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa và tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ", ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.

Nhân thân của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng ẢNH: HỮU TÚ

Tại buổi lễ, thân nhân của 7 Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở các xã, phường Phú Yên, Đồng Xuân, Tuy An Bắc, Hòa Mỹ và Tuy An Tây đã thay mặt các mẹ nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước.

Dịp này, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng trao Huân chương Lao động hạng nhất cho 3 cá nhân, Huân chương Lao động hạng nhì cho 17 cá nhân và Huân chương Lao động hạng ba cho 47 cá nhân.