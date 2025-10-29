Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đắk Lắk: Xác minh vụ tàu cá bị tấn công ở vùng biển Trường Sa

Trần Bích Ngân
Trần Bích Ngân
29/10/2025 20:47 GMT+7

Các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang xác minh thông tin tàu cá bị tấn công khi neo đậu sửa chữa ở vùng biển Trường Sa, khiến nhiều ngư dân bị thương.

Tối 29.10, đại diện Đồn biên phòng Tuy Hòa (Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk) xác nhận đã tiếp nhận thông tin trình báo của ông Huỳnh Kín (40 tuổi, ở P.Phú Yên, Đắk Lắk; thuộc TP.Tuy Hòa, Phú Yên cũ) về việc tàu cá bị tấn công bởi một nhóm tàu cá tỉnh khác. 

Đồn biên phòng Tuy Hòa đang xác minh thông tin về vụ việc này.

Theo trình báo của ông Huỳnh Kín, ngày 17.10, ông cùng 3 ngư dân xuất bến từ cảng Đông Tác (Đắk Lắk) trên chiếc tàu cá mang số hiệu PY 91243 TS ra khơi đánh bắt tại ngư trường gần quần đảo Trường Sa.

Sau khi thả dàn câu, tàu của ông bất ngờ va chạm với vật thể ngầm dưới biển, khiến chân vịt bị hư hỏng nặng, tàu không thể di chuyển. Nhận được tín hiệu cầu cứu, một tàu cá khác trong khu vực đã nhanh chóng tiếp cận và hỗ trợ ứng cứu.

Đắk Lắk: Xác minh vụ ngư dân trình báo tàu cá bị tấn công gần Trường Sa - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Kín kể lại sự việc tàu cá bị tấn công khi đang neo đậu để sửa chữa ở vùng biển Trường Sa

ẢNH: NGƯ DÂN CUNG CẤP

Khoảng 18 giờ 30 ngày 24.10, khi tàu của ông Huỳnh Kín đang neo đậu để chờ sửa chữa thì bất ngờ 3 tàu cá mang số hiệu của tỉnh khác áp sát và đâm thẳng vào tàu ông Kín.

Sau cú va chạm mạnh, nhóm người trên các tàu này tiếp tục tiếp cận, yêu cầu ông Kín nộp toàn bộ hồ sơ tàu, giấy tờ tùy thân và căn cước công dân của thuyền viên. Trong tập hồ sơ đó có tiền mặt, là số tiền vợ ông Kín gửi theo để mua thêm nhiên liệu và lương thực khi tàu ghé đảo.

Không chỉ tấn công tàu, nhóm người này còn xông lên hành hung, đánh đập các ngư dân trên tàu ông Huỳnh Kín. Họ liên tục ném chai lọ, vật cứng về phía tàu, khiến một số thuyền viên bị thương.

Sau khi gây sự và bỏ đi, ông Kín đã liên lạc về đất liền để báo cho người thân và trình báo sự việc tàu cá bị tấn công với lực lượng chức năng, đề nghị can thiệp.

Khoảng hơn 30 phút sau, nhóm tàu đó quay trở lại, trả lại giấy đăng kiểm của tàu PY 91243 TS, nhưng toàn bộ số tiền mặt cùng căn cước công dân của các thuyền viên đều không còn.

Đắk Lắk: Xác minh vụ ngư dân trình báo tàu cá bị tấn công gần Trường Sa - Ảnh 2.

Ngư dân trên tàu PY 91243 TS phải nhảy xuống biển để tránh khi bị nhóm người hành hung

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đến 10 giờ ngày 25.10, tàu 369 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tiếp cận và tổ chức lai dắt tàu cá PY 91243 TS vào đảo Đá Nam (thuộc quần đảo Trường Sa). Tại đây, quân y đã sơ cứu và băng bó vết thương cho 4 ngư dân bị thương trên tàu cá này.


