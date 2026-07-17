Ngày 17.7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã xử lý hơn 66.000 trường hợp vi phạm giao thông với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Cụ thể, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý 32.992 trường hợp vi phạm tốc độ, 7.079 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 41 trường hợp người điều khiển phương tiện có chất ma túy trong cơ thể.

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý hơn 66.000 trường hợp vi phạm giao thông trong 6 tháng đầu năm 2026 ẢNH: HỮU TÚ

Ngoài nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Đắk Lắk còn tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện và bàn giao cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý 55 vụ việc vi phạm pháp luật.

Tang vật thu giữ gồm 20 tấn tro phụ gia khoáng dùng trong sản xuất xi măng; 380 kg chân bò; 3.566 hộp, chai mỹ phẩm; 31 cá thể động vật sống (23 con dúi, 7 con cầy hương và 1 cá thể tê tê); 2 khẩu súng, 15 viên đạn; 23 tấm gỗ sao; 180 viên hồng phiến; 73 m³ cát; 8 m³ đất cùng nhiều hàng hóa, tang vật liên quan khác.

Lực lượng tăng cường kiểm tra tài xế điều khiển xe khách ẢNH: T.X

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn cơ bản được bảo đảm, song vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ và diễn biến phức tạp.

Đơn vị cho biết đây cũng là giai đoạn diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của đất nước như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Trong khi đó, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông chuyển biến còn chậm. Nhiều hành vi vi phạm vẫn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên các tuyến đường.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk ẢNH: T.X

Trước thực tế này, Phòng Cảnh sát giao thông đã kịp thời tham mưu ban hành các quyết định về phân công, phân cấp, tổ chức tiếp nhận và triển khai các nhiệm vụ mới; đồng thời huy động tối đa lực lượng, phương tiện và trang thiết bị nghiệp vụ, tăng cường phối hợp với công an cấp xã tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông và không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.