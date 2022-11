Đắk Lắk: Xử lý vụ việc chống người thi hành công vụ, giữ người trái pháp luật

Ngày 8.11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết các phòng nghiệp vụ của đơn vị phối hợp Công an H.Krông Pắk (Đắk Lắk) đang phối hợp xử lý những người liên quan trong vụ việc chống người thi hành công vụ, bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại xã Hòa Đông, H.Krông Pắk.

Trước đó, sáng 17.10, khi người của Công ty CP cà phê Thắng Lợi đến một lô rẫy của công ty ở xã Hòa Đông để cắt cây trồng thanh lý thì có nhiều người dân kéo đến cản trở, không cho cắt.

Theo cơ quan chức năng, lô rẫy này trước đây được Công ty CP cà phê Thắng Lợi giao khoán cho ông Nguyễn Thành Giang (trú xã Hòa Đông, H.Krông Pắk). Tuy nhiên, sau khi ông Giang vi phạm hợp đồng nhận khoán, công ty đã khởi kiện ra tòa. Tòa đã tuyên án giao lô rẫy cho Công ty CP Thắng Lợi quản lý, sử dụng; Chi cục Thi hành án dân sự H.Krông Pắk tổ chức thi hành án.





Sau đó, rạng sáng 7.11, Công ty Thắng Lợi tiếp tục thuê một số nhân công tiến hành cưa hạ cây cà phê, sầu riêng tại lô rẫy trên để thanh lý, tái canh. Đến khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, có đông người kéo ra ngăn cản công việc của nhóm người được Công ty Thắng Lợi thuê.

Sau khi nhận được tin báo, Công an H.Krông Pắk cử tổ công tác 6 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường nắm tình hình, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật. Tại đây, một số người quá khích đã kích động người dân chống trả, giữ 3 người thuộc lực lượng chức năng để gây áp lực và quay video đăng tải xuyên tạc trên mạng xã hội.

Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Công an H.Krông Pắk phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đến hiện trường để ngăn chặn, giải tán đám đông, ổn định tình hình. Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.