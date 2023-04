Đắk Nông: Bán thuốc lá có chứa chất ma túy mới, cô gái bị khởi tố

Ngày 1.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Krông Nô (tỉnh Đắk Nông), cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.T.D.T (27 tuổi, H.Krông Nô) để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 24.3, qua công tác nghiệp vụ, Công an H.Krông Nô phối hợp với Công an TT. Đắk Mâm, Công an xã Nam Đà (H.Krông Nô) bắt quả tang T. đang bán thuốc lá không rõ nguồn gốc cho 1 người trên địa bàn; đồng thời thu giữ 2 gói thuốc lá.

Khám xét nơi ở của T., lực lượng công an thu giữ thêm 7 gói thuốc lá và 5 cây thuốc lá điện tử. Theo kết quả giám định, số thuốc lá và thuốc lá điện tử nói trên đều có chứa chất ma túy ADB-Butinaca. Công an H.Krông Nô cho biết đây là loại ma túy mới xuất hiện tại Việt Nam, có nhiều tác hại gây ảnh hưởng đến thần kinh, sức khỏe của người sử dụng, đặc biệt là lứa tuổi vị thành niên.

Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu T. khai nhận lên mạng xã hội đặt mua số thuốc lá chứa ma túy nói trên, sau đó bán lại cho nhiều thanh thiếu niên trên địa bàn H.Krông Nô kiếm lời.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an H.Krông Nô đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.